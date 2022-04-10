Багато людей за час воєнних дій, що проходять на території України, отримали психологічні травми: втрата рідних, зґвалтування, насильство, катування жінок та дітей.

Внаслідок усіх цих травматичних подій найчастіше у жертв та свідків може розвинутися гостра реакція на стрес (ГРС), яка з часом може перетворитися на посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

На щастя, у цілому психіка людини є досить дивовижним механізмом, який здатен самозцілюватися. Саме тому ГРС та ПТСР розвиваються не у всіх.

Та щоб гостра реакція не переросла у посттравматичний синдром і не перетворилася на психічний розлад, потрібно знати симптоми та шляхи призупинення хвороби.

Шо таке ГРС

Гостра реакція на стрес розвивається внаслідок незвичайного фізичного/психічного стресу (загроза реальної смерті, серйозної травми або сексуального насильства).

ГРС продовжується від 3 днів до 1 місяця після травми (на противагу ГРС, ПТСР розвивається не раніше, ніж через 1 місяцЬ після події). Аби чітко встановити діагноз ГРС симптоми повинні тривати щонайменше три дні.

Симптоми ГРС:

нав’язливі тривожні спогади, сни; соматичні реакції (підвищене потовиділення, прискорене серцебиття) та паніка при нагадуванні про травматичну подію;

уникання думок, почуттів, розмов, місць, людей пов’язаних з травматичною подією;

відчуття відстороненості від інших – змінене відчуття реальності свого оточення/себе, наприклад, бачення себе з погляду іншого; емоційна глухість, дереалізація, деперсоналізація і дисоціативна амнезія (нездатність запам’ятати важливий аспект травматичної події);

симптоми підвищеної збудливості (поганий сон, дратівливість і надмірна настороженість, спалахи гніву з незначною провокацією або без неї.

ГРС викликає клінічно значущий дистрес (хронічний стрес) або порушення в соціальних, професійних або інших важливих сферах функціонування.

Через один місяць ГРС може прогресувати до посттравматичного стресового розладу. Однак, враховуючи, що це тимчасовий стан, ГРС може й зникнути протягом місяця і не призвести до ПТСР.

Пам’ятайте та нагадуйте тим, хто пережив сильний стрес: будь-яка реакція на травму є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію.

У жодному разі не потрібно звинувачувати себе у слабкості та не шукати ознак психопатології!

За необхідності звертайтеся за психологічною допомогою!

Джерело: Київський центр громадського здоров’я