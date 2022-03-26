Яку допомогу можна надати на полі бою воїну, щоб згодом у нього не розвинувся посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Хто в змозі надати таку допомогу. На ці та інші питання відповіла психолог Анна Попова в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

Хто може надати допомогу

Рекомендації психолога стосуються насамперед рятувальників і тих, хто бере участь у бойових діях.

– Протокол надання допомоги введений Міністерством охорони здоров’я Ізраїлю і використовується вже кілька років на території цієї держави. Має під собою серйозне наукове підґрунтя, – стверджує Ганна Попова.

Психолог зазначає, що травма формується там, де є пряма загроза життю людини. У цій кризовій ситуації людина відчуває себе повністю безпорадною, вона не здатна собі допомогти. Саме таке ставлення до навколишньої реальності формує паніку, шок, завмирання, неефективну поведінку і втрату зв’язку з реальністю. Все це заважає дати відсіч загрозі.

Для того, щоб вивести людину з гострого стресового стану, необхідно лише півтори хвилини, додає психолог.

Змусити людину діяти

Людина повинна піклуватися про себе самостійно, допомогти собі, не спираючись на інших. Це можна робити як фізично – намагатися не обіймати, не допомагати йти, так і психологічно – не робити нічого за людину, а підштовхувати її зробити самостійно те, що їй під силу в конкретний момент.

Не пропонувати пити воду

Ковтання запускає роботу парасимпатичної системи, а коли людина знаходиться в стресі, їй треба мобілізуватися і виконувати дії, які пов’язані з роботою симпатичної нервової системи.

Іншими словами, вода заспокоює, що може призвести до втрати свідомості та непритомності.

Давати чіткі інструкції:

взяти якусь річ, і покласти її на місце;

порахувати машини навколо;

перевірити кількість поранених;

порахувати, скільки залишилося патронів.

В кінці обов’язково треба підкріпити людину позитивно за виконані дії і подякувати за допомогу.

Не говорити про емоційний стан

Треба спробувати включити когнітивні функції, більше говорити про події, про плани людини, про те, що вона може зараз зробити, як вона може це зробити.

З людиною треба говорити про технічні моменти, факти, вибір. Наприклад, попросити назвати ім’я тих, хто знаходиться поруч. Порахувати, скільки людей вона бачить, назвати п’ять будь-яких речей, які він зараз бачить.

Такі прості дії можуть допомогти включити свідомість навіть пораненої людини. Вона може діяти більш ефективно і допомагати як собі, так і іншим.

Допомогти реконструювати хронологічні події

Наша пам’ять функціонує таким чином, що, коли в крові багато кортизолу, гормону стресу, події починають плутатися, і відчуття часу втрачається.

За словами психолога, на це є шість годин з моменту завершення загрозливих подій. Якщо зробити це вчасно, не буде посттравматичного розладу і страшних флешбеків з нічними кошмарами.

Коли загрозливий інцидент закінчиться, треба проговорити факти в хронологічному порядку, це дуже важливо для всіх учасників подій. Швидко підсумувати: що було і чим все завершилася.

Сфокусувати увагу і дати словесну підтримку

Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте увагу людини, або вона відмовляється співпрацювати, сфокусуйте її увагу на собі. Під час стресу у нас з’являється “тунельне мислення“, і ми дуже часто не бачимо те, що нас оточує.

Скажіть людині: подивися на мене, я з тобою. Я буду поруч, поки не прийде допомога. Якщо ми будемо працювати, як команда, і ти будеш мені допомагати, у нас точно все вийде, резюмувала психолог.