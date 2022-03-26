Какую помощь можно оказать на поле боя воину, чтобы впоследствии у него не развилось посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Кто в состоянии оказать такую помощь. На эти и другие вопросы ответила психолог Анна Попова в интервью одному из украинских СМИ.

Кто может оказать помощь

Рекомендации психолога касаются прежде всего спасателей и тех, кто принимает участие в боевых действиях.

— Протокол оказания помощи введен Министерством здравоохранения Израиля и используется уже несколько лет на территории этого государства. Имеет под собой серьезную научную подоплеку, — утверждает Анна Попова.

Психолог отмечает, что травма формируется там, где есть прямая угроза жизни человека. В этой кризисной ситуации человек чувствует себя полностью беспомощным, он не способен себе помочь. Именно такое отношение к окружающей реальности формирует панику, шок, замирание, неэффективное поведение и потерю связи с реальностью. Все это мешает дать отпор угрозе.

Для того, чтобы вывести человека из острого стрессового состояния, необходимо лишь полторы минуты, добавляет психолог.

Заставить человека действовать

Человек должен заботиться о себе самостоятельно, помочь себе, не опираясь на других. Это можно делать как физически — стараться не обнимать, не помогать идти, так и психологически — не делать ничего за человека, а подталкивать его сделать самостоятельно то, что ему под силу в конкретный момент.

Не предлагать пить воду

Глотание запускает работу парасимпатической системы, а когда человек находится в стрессе, ему надо мобилизоваться и выполнять действия, которые связаны с работой симпатической нервной системы.

Другими словами, вода успокаивает, что может привести к потере сознания и обмороку.

Давать четкие инструкции:

взять какую-то вещь, и положить ее на место;

посчитать машины вокруг;

проверить количество раненых;

сосчитать, сколько осталось патронов.

В конце обязательно надо подкрепить положительно человека за выполненные действия и поблагодарить за помощь.

Не говорить об эмоциональном состоянии

Надо попытаться включить когнитивные функции, больше говорить о событиях, о планах человека, о том, что он может сейчас сделать, как он может это сделать.

С человеком надо говорить о технических моментах, фактах, выборе. Например, попросить назвать имя тех, кто находится рядом. Посчитать, сколько людей он видит, назвать пять любых вещей, которые он сейчас видит.

Такие простые действия могут помочь включить сознание даже раненого человека. Он может действовать более эффективно и помогать как себе, так и другим.

Помочь реконструировать хронологические события

Наша память функционирует таким образом, что, когда в крови много кортизола, гормона стресса, события начинают путаться, и ощущение времени теряется.

По словам психолога, на это есть шесть часов с момента завершения угрожающих событий. Если сделать это вовремя, не будет посттравматического расстройства и страшных флэшбеков с ночными кошмарами.

Когда угрожающий инцидент закончится, надо проговорить факты в хронологическом порядке, это очень важно для всех участников событий. Быстро подытожить: что было и чем все завершилась.

Сфокусировать внимание и дать словесную поддержку

Если вы чувствуете, что теряете внимание человека, или он отказывается сотрудничать, сфокусируйте его внимание на себе. Во время стресса у нас появляется “туннельное мышление“, и мы очень часто не видим то, что нас окружает.

Скажите человеку: посмотри на меня, я с тобой. Я буду рядом, пока не придет помощь. Если мы будем работать, как команда, и ты будешь мне помогать, у нас точно все получится, резюмировала психолог.