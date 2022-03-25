Что уместно, а что не стоит постить в социальных сетях во время войны. Какие этические и моральные нормы должны включаться у человека, который решил поделиться своими суждениями, событиями или эмоциями, когда другим больно, страшно и невыносимо от происходящего вокруг.

Об этом на платформе Психологическая поддержка рассказала клинический психолог Алина Касилова.

— Жизнь продолжается даже во время войны. И сейчас, как и в мирное время, каждый может постить то, что считает нужным, — отмечает специалист.

По ее мнению, мы не несем ответственность за то, какую реакцию это вызовет у других людей. Например, кто-то переехал за границу и может выложить фото с мороженым.

В ответ кто-то будет радоваться, что человек в безопасности, кто-то останется равнодушным, а кто-то начнет ругать человека за такие, с его точки зрения, неуместные снимки.

Каждая реакция — это о человеке, который эту реакцию проявляет. Если у кого-то радостные фото вызывают прилив злости, агрессии, это всегда говорит о переживаниях читателя. Например, кто-то из его родных сейчас на фронте, и он не позволяет себе радоваться. У кого-то погибли родные, и жизнь стала черной и очень грустной.

Сейчас люди постят больше природу, небо. Природа всегда давала и дает силы. Почти ни у кого нет фото счастливых моментов — все сейчас в тревоге и грусти.

Даже если случаются радостные истории, они стесняются ими делиться, потому что волнуются о том, “а что подумают другие” и “какое я имею право говорить о хорошем, когда вокруг смерть”.

Но это ложные мысли. Концентрация на хороших моментах дает ресурс. Хорошо также постить что-то оптимистичное и поддерживающее из прошлого. Чем больше позитива и поддержки, тем лучше.

Неэтично постить то, в чем человек не разбирается. Например, многие сейчас пытаются проанализировать события, описывать политические изменения и выдавать это за истину.

Важно помнить, что есть сферы, в которых мы мало что понимаем (даже если читали об этом книги), и есть события и решения, на которые мы никак не можем повлиять.

Источник: Психологическая поддержка