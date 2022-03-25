Що доречно, а що не варто постити в соціальних мережах під час війни. Які етичні та моральні норми повинні вмикатися у людини, яка вирішила поділитися своїми роздумами, подіями або емоціями, коли іншим боляче, страшно і нестерпно від того, що відбувається навколо.

Про це на платформі Психологічна підтримка розповіла клінічний психолог Аліна Касілова.

– Життя триває навіть під час війни. І зараз, як і в мирний час, кожен може постити те, що вважає за потрібне, – зазначає фахівець.

На її думку, ми не несемо відповідальність за те, яку реакцію це викличе в інших людей. Наприклад, хтось переїхав за кордон і може викласти фото з морозивом.

У відповідь хтось буде радіти, що людина в безпеці, хтось залишиться байдужим, а хтось почне лаяти людину за такі, з його точки зору, недоречні знімки.

Кожна реакція – це про людину, яка цю реакцію проявляє. Якщо у когось радісні фото викликають прилив злості, агресії, це завжди говорить про переживання читача. Наприклад, хтось із його рідних зараз на фронті, і він не дозволяє собі радіти. У когось загинули рідні, і життя стало чорним і дуже сумним.

Зараз люди постять більше природу, небо. Природа завжди давала і дає сили. Майже ні в кого немає фото щасливих моментів – все зараз в тривозі і смутку.

Навіть якщо трапляються радісні історії, вони соромляться ними ділитися, тому що хвилюються про те, “а що подумають інші” і “яке я маю право говорити про хороше, коли навколо смерть”.

Але це помилкові думки. Концентрація на хороших моментах дає ресурс. Добре також постити щось оптимістичне і підтримувальне з минулого. Чим більше позитиву і підтримки, тим краще.

Неетично постити те, в чому людина не розбирається. Наприклад, багато хто зараз намагається проаналізувати події, описувати політичні зміни і видавати це за істину.

Важливо пам’ятати, що є сфери, в яких ми мало що розуміємо (навіть, якщо читали про це книги), і є події і рішення, на які ми ніяк не можемо вплинути.

Джерело: Психологічна підтримка