Що доречно, а що не варто постити в соціальних мережах під час війни. Які етичні та моральні норми повинні вмикатися у людини, яка вирішила поділитися своїми роздумами, подіями або емоціями, коли іншим боляче, страшно і нестерпно від того, що відбувається навколо.
Про це на платформі Психологічна підтримка розповіла клінічний психолог Аліна Касілова.
– Життя триває навіть під час війни. І зараз, як і в мирний час, кожен може постити те, що вважає за потрібне, – зазначає фахівець.
На її думку, ми не несемо відповідальність за те, яку реакцію це викличе в інших людей. Наприклад, хтось переїхав за кордон і може викласти фото з морозивом.
У відповідь хтось буде радіти, що людина в безпеці, хтось залишиться байдужим, а хтось почне лаяти людину за такі, з його точки зору, недоречні знімки.
Кожна реакція – це про людину, яка цю реакцію проявляє. Якщо у когось радісні фото викликають прилив злості, агресії, це завжди говорить про переживання читача. Наприклад, хтось із його рідних зараз на фронті, і він не дозволяє собі радіти. У когось загинули рідні, і життя стало чорним і дуже сумним.
Зараз люди постять більше природу, небо. Природа завжди давала і дає сили. Майже ні в кого немає фото щасливих моментів – все зараз в тривозі і смутку.
Навіть якщо трапляються радісні історії, вони соромляться ними ділитися, тому що хвилюються про те, “а що подумають інші” і “яке я маю право говорити про хороше, коли навколо смерть”.
Але це помилкові думки. Концентрація на хороших моментах дає ресурс. Добре також постити щось оптимістичне і підтримувальне з минулого. Чим більше позитиву і підтримки, тим краще.
Неетично постити те, в чому людина не розбирається. Наприклад, багато хто зараз намагається проаналізувати події, описувати політичні зміни і видавати це за істину.
Важливо пам’ятати, що є сфери, в яких ми мало що розуміємо (навіть, якщо читали про це книги), і є події і рішення, на які ми ніяк не можемо вплинути.
Джерело: Психологічна підтримка