Все більше школярів повертаються до навчання в дистанційному форматі. Думки батьків розділилися: одні вважають, що ніякого навчання під час війни бути не може, інші – що діти повинні вчитися будь за що.

Психологи ж підтримують відновлення навчального процесу, але мають деякі зауваження і рекомендації до його організації.

Про це на майданчику інформаційного ресурсу Психологічна підтримка розповіла психолог Лейла Гасанова.

Мета дистанційного навчання під час війни – не тільки засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, переключення уваги дітей.

Правила організації навчання під час війни

ніяких негативних оцінок, обліку відвідуваності, об’ємних домашніх завдань та інше – навчання має стати допомоги дитині, а не черговим стресом і хвилюваннями;

зараз не час фокусуватися на вивченні нового матеріалу. Заняття повинні бути орієнтованими на повторення, це буде ефективніше;

не забувайте про загальні правила дистанційного навчання та гігієну користування гаджетами;

ставтеся з розумінням до дитячої неуважності, неуважності та інертності під час онлайн-уроків;

вчителі повинні підбадьорювати дітей, а не залякувати негативом на уроках. А відволікатися варто тільки на підтримку і турботу, а не на актуальні новини;

навчання в такий складний час – це новий виклик для педагогів, але знайте, що безумовна любов до дітей і підтримка допоможе стабілізувати психологічний стан дитини.

Пам’ятайте, якщо ви помітили, що ваш учень занадто тривожний, плаксивий або агресивний, відразу зверніться до психолога школи для подальшої психологічної підтримки дитини.

Нагадуємо, що платформа Психологічна підтримка надає онлайн безкоштовну психологічну допомогу не тільки дорослим, а й дітям. Все, що вам потрібно, це коротко описати проблему і наш фахівець зв’яжеться з вами.

Джерело: Психологічна підтримка