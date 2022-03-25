Все больше школьников возвращаются к обучению в дистанционном формате. Мнения родителей разделились: одни считают, что никакого обучения во время войны быть не может, другие — что дети должны учиться, несмотря ни на что.

Психологи же поддерживают возобновление учебного процесса, но имеют некоторые замечания и рекомендации к его организации.

Об этом на площадке информационного ресурса Психологическая поддержка рассказала психолог Лейла Гасанова.

Цель дистанционного обучения во время войны — не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей.

Правила организации обучения во время войны

никаких негативных оценок, учета посещаемости, объемных домашних заданий и прочее — обучение должно стать помощи ребенку, а не очередным стрессом и волнениями;

сейчас не время фокусироваться на изучении нового материала. Занятия должны быть ориентированными на повторение, это будет эффективнее;

не забывайте об общих правилах дистанционного обучения и гигиене пользования гаджетами;

относитесь с пониманием к детской рассеянности, рассеянности и инертности во время онлайн-уроков;

учителя должны подбадривать детей, а не запугивать негативом на уроках. А отвлекаться стоит только на поддержку и заботу, а не на актуальные новости;

обучение в такое сложное время — это новый вызов для педагогов, но знайте, что безусловная любовь к детям и поддержка поможет стабилизировать психологическое состояние ребенка.

Помните, если вы заметили, что ваш ученик слишком тревожен, плаксив или агрессивен, сразу обратитесь к психологу школы для дальнейшей психологической поддержки ребенка.

Напоминаем, что платформа Психологическая поддержка оказывает онлайн бесплатную психологическую помощь не только взрослым, но и детям. Все, что вам нужно, это кратко описать проблему и наш специалист свяжется с вами.

Источник: Психологическая поддержка