Все больше школьников возвращаются к обучению в дистанционном формате. Мнения родителей разделились: одни считают, что никакого обучения во время войны быть не может, другие — что дети должны учиться, несмотря ни на что.
Психологи же поддерживают возобновление учебного процесса, но имеют некоторые замечания и рекомендации к его организации.
Об этом на площадке информационного ресурса Психологическая поддержка рассказала психолог Лейла Гасанова.
Цель дистанционного обучения во время войны — не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей.
Правила организации обучения во время войны
- никаких негативных оценок, учета посещаемости, объемных домашних заданий и прочее — обучение должно стать помощи ребенку, а не очередным стрессом и волнениями;
- сейчас не время фокусироваться на изучении нового материала. Занятия должны быть ориентированными на повторение, это будет эффективнее;
- не забывайте об общих правилах дистанционного обучения и гигиене пользования гаджетами;
- относитесь с пониманием к детской рассеянности, рассеянности и инертности во время онлайн-уроков;
- учителя должны подбадривать детей, а не запугивать негативом на уроках. А отвлекаться стоит только на поддержку и заботу, а не на актуальные новости;
- обучение в такое сложное время — это новый вызов для педагогов, но знайте, что безусловная любовь к детям и поддержка поможет стабилизировать психологическое состояние ребенка.
Помните, если вы заметили, что ваш ученик слишком тревожен, плаксив или агрессивен, сразу обратитесь к психологу школы для дальнейшей психологической поддержки ребенка.
Напоминаем, что платформа Психологическая поддержка оказывает онлайн бесплатную психологическую помощь не только взрослым, но и детям. Все, что вам нужно, это кратко описать проблему и наш специалист свяжется с вами.
Источник: Психологическая поддержка