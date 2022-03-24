В результате нападения России на Украину более половины детей страны были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сегодня, 24 марта, заявило детское агентство ООН, назвав это одним из крупнейших перемещений детей со времен Второй мировой войны.

По данным ЮНИСЕФ, около 4,3 млн украинских детей из общей численности детского населения в 7,5 млн человек были перемещены вследствие войны в стране.

В том числе 1,8 млн детей нашли убежище в соседних странах и свыше 2,5 млн находятся во временных приютах внутри страны.

Наблюдатели ООН в Украине сообщили, что с начала вторжения России 81 ребенок был убит и 104 ребенка получили ранения. Но они подчеркивают, что их оценка потерь среди гражданского населения является консервативной, и что реальные потери среди гражданского населения будут намного выше.

— Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений, — подчеркнула в своем заявлении директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Она отметила, что безопасность, благополучие и доступ к основным услугам детей — под угрозой из-за непрекращающегося ужасающего насилия.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 64 нападения на медицинские учреждения в ходе конфликта, заявил в среду ее директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По данным ООН, около 1,4 млн человек в Украине не имеют доступа к безопасной воде, 4,6 млн человек либо имеют ограниченный доступ к воде, либо живут под угрозой отключения. Также сообщается, что более 450 тыс. детей в возрасте от 6 до 23 месяцев нуждаются в дополнительной продовольственной поддержке.

Источник: Nytimes