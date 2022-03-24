В результаті нападу Росії на Україну більше половини дітей країни були змушені покинути свої будинки. Про це сьогодні, 24 березня, заявило дитяче агентство ООН, назвавши це одним з найбільших переміщень дітей з часів Другої світової війни.

За даними ЮНІСЕФ, близько 4,3 млн українських дітей із загальної чисельності дитячого населення в 7,5 млн осіб були переміщені внаслідок війни в країні.

Зокрема, 1,8 млн дітей знайшли притулок в сусідніх країнах і понад 2,5 млн перебувають у тимчасових притулках всередині країни.

Спостерігачі ООН в Україні повідомили, що з початку вторгнення Росії 81 дитина була вбита і 104 дитини отримали поранення. Але вони підкреслюють, що їхня оцінка втрат серед цивільного населення є консервативною, і що реальні втрати серед цивільного населення будуть набагато вище.

– Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь, – наголосила у своїй заяві директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Вона зазначила, що безпека, благополуччя та доступ до основних послуг дітей – під загрозою через безперервне жахливе насильство.

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 64 напади на медичні установи в ході конфлікту, заявив в середу її директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

За даними ООН, близько 1,4 млн осіб в Україні не мають доступу до безпечної води, 4,6 млн осіб або мають обмежений доступ до води, або живуть під загрозою відключення. Також повідомляється, що понад 450 тис. дітей віком від 6 до 23 місяців потребують додаткової продовольчої підтримки.

Джерело: Nytimes