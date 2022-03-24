Станом на 10.00 24 березня 2022 року, згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, з початку російського вторгнення в Україну загинуло 128 дітей (7 за останню добу) і постраждали 172 дитини (5 за останню добу).

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

На її думку, фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

– Під завалами в Маріуполі загинула 11-річна українська гімнастка Катерина. Снаряд російських окупантів влучив у будинок, де на той момент перебувала дівчинка, – пише омбудсмен.

В результаті масових обстрілів Рубіжного Луганської області шестеро поранених, чотири загиблих, двоє з яких діти.

У Бучі Київської області російськими терористами безжально розстріляний автомобіль, в якому знаходилася сім’я, мати і двоє дітей 4 і 9 років. Всі загинули.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 (18 за останню добу) закладів освіти. 73 з них зруйновані повністю. Це понад 230 шкіл, 155 дитячих садків.

– Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує цинічно порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані Конвенцією ООН про правах дитини, – переконана Людмила Денисова.

Кожен з таких фактів є злочином проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Омбудсмен закликала країни НАТО закрити небо над Україною. Це може врятувати сотні життів мирного населення, в тому числі і наших дітей.

Джерело: Людмила Денісова