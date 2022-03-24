Через воєнні дії в Україні деякі міста опинилися в умовах окупації. З такої ситуації дуже складно вижити, бо від ворога можна очікувати чого завгодно, а у жінки – в рази більше шансів стати жертвою насилля, зокрема і зґвалтування.

Експертка з потреб психічного здоров’я Експертної групи лікарів з реабілітації при Мінветеранів України Марта Пивоваренко розповіла, як жінці вижити в таких умовах.

Як поводитися на вулиці

полишати дім, лише коли є нагальна потреба, важливо не привертати до себе зайвої уваги;

бути максимально пильною, не слухати паралельно музику та не переглядати новини чи соцмережі;

забезпечити власну непривабливість – одягти негарні старі речі, хустки, не фарбуватися та не носити прикраси; речі мають бути темно синіх або коричневих кольорів, може бути також сірий.

Якщо зустріли окупантів

уникати зорового контакту, не розглядати обличчя, форму, особливі відмітки, шрами;

не діставати з кишені предмети електроніки, телефони;

якщо є нагода, можна спробувати застосувати самооборону чи втекти, проте це не завжди діє з озброєною людиною;

виконувати накази, не сперечатися;

не підходити близько;

за умови прямого нападу лягти на підлогу й прийняти позу ембріона, ваше завдання – вижити й отримати мінімальну кількість ушкоджень.

Як говорити з окупантами

навіть якщо окупант виглядає привітним, не починати з ним взаємодію, бесіду;

говорити треба спокійно, чітко, не надто тихо, щоб можна було розібрати слова, але й не надто голосно, щоб не викликати емоційну реакцію.

У будь-якій ситуації треба намагатися зберігати спокій. Для цього можна вдома відпрацьовувати практики з глибоким диханням та рахуванням граней квадрата.

Жінка має пам’ятати, що її роль на війні не менш важлива, ніж чоловіка. Вона є дружиною, матір’ю, тому треба максимально не наражати себе на небезпеку.

Джерело: Психологічна підтримка