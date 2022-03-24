Через воєнні дії в Україні деякі міста опинилися в умовах окупації. З такої ситуації дуже складно вижити, бо від ворога можна очікувати чого завгодно, а у жінки – в рази більше шансів стати жертвою насилля, зокрема і зґвалтування.
Експертка з потреб психічного здоров’я Експертної групи лікарів з реабілітації при Мінветеранів України Марта Пивоваренко розповіла, як жінці вижити в таких умовах.
Як поводитися на вулиці
- полишати дім, лише коли є нагальна потреба, важливо не привертати до себе зайвої уваги;
- бути максимально пильною, не слухати паралельно музику та не переглядати новини чи соцмережі;
- забезпечити власну непривабливість – одягти негарні старі речі, хустки, не фарбуватися та не носити прикраси; речі мають бути темно синіх або коричневих кольорів, може бути також сірий.
Якщо зустріли окупантів
- уникати зорового контакту, не розглядати обличчя, форму, особливі відмітки, шрами;
- не діставати з кишені предмети електроніки, телефони;
- якщо є нагода, можна спробувати застосувати самооборону чи втекти, проте це не завжди діє з озброєною людиною;
- виконувати накази, не сперечатися;
- не підходити близько;
- за умови прямого нападу лягти на підлогу й прийняти позу ембріона, ваше завдання – вижити й отримати мінімальну кількість ушкоджень.
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Як говорити з окупантами
- навіть якщо окупант виглядає привітним, не починати з ним взаємодію, бесіду;
- говорити треба спокійно, чітко, не надто тихо, щоб можна було розібрати слова, але й не надто голосно, щоб не викликати емоційну реакцію.
У будь-якій ситуації треба намагатися зберігати спокій. Для цього можна вдома відпрацьовувати практики з глибоким диханням та рахуванням граней квадрата.
Жінка має пам’ятати, що її роль на війні не менш важлива, ніж чоловіка. Вона є дружиною, матір’ю, тому треба максимально не наражати себе на небезпеку.
Джерело: Психологічна підтримка