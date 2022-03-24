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Психология

Женщина в условиях оккупации — как выжить и не стать жертвой насилия

24 марта 2022, 08:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
жінка
Источник: Pixabay

Из-за военных действий в Украине некоторые города оказались в условиях оккупации. Из такой ситуации очень сложно выжить, потому что от врага можно ожидать чего угодно, а у женщины – в разы больше шансов стать жертвой насилия, в том числе изнасилования.

Эксперт по потребностям психического здоровья Экспертной группы врачей по реабилитации при Минветеранов Украины Марта Пивоваренко рассказала, как женщине выжить в таких условиях.

Как вести себя на улице

  • покидать дом, только когда есть насущная потребность, важно не привлекать к себе лишнего внимания;
  • быть максимально бдительной, не слушать параллельно музыку и не просматривать новости или соцсети;
  • обеспечить собственную непривлекательность – надеть некрасивые старые вещи, платки, не краситься и не носить украшения; вещи должны быть темно синего или коричневого цвета, может быть также серый.
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Если встретили оккупантов

  • избегать зрительного контакта, не рассматривать лицо, форму, особые отметки, шрамы;
  • не доставать из кармана предметы электроники, телефоны;
  • если есть возможность, можно попытаться применить самооборону или убежать, однако это не всегда действует с вооруженным человеком;
  • выполнять приказы, не спорить;
  • не подходить близко;
  • при прямом приступе лечь на пол и принять позу эмбриона, ваша задача — выжить и получить минимальное количество повреждений.
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Как говорить с оккупантами

  • даже если оккупант выглядит приветливым, не начинать с ним взаимодействие, беседу;
  • говорить надо спокойно, четко, не слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова, но не слишком громко, чтобы не вызвать эмоциональную реакцию.

В любой ситуации нужно стараться сохранять спокойствие. Для этого можно на дому отрабатывать практики с глубоким дыханием и счетом граней квадрата.

Женщина должна помнить, что ее роль на войне не менее важна, чем мужчины. Она — жена, мать, поэтому нужно максимально не подвергать себя опасности.

Источник: Психологическая поддержка

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Війна в Україні , Советы
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