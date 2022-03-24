Из-за военных действий в Украине некоторые города оказались в условиях оккупации. Из такой ситуации очень сложно выжить, потому что от врага можно ожидать чего угодно, а у женщины – в разы больше шансов стать жертвой насилия, в том числе изнасилования.
Эксперт по потребностям психического здоровья Экспертной группы врачей по реабилитации при Минветеранов Украины Марта Пивоваренко рассказала, как женщине выжить в таких условиях.
Как вести себя на улице
- покидать дом, только когда есть насущная потребность, важно не привлекать к себе лишнего внимания;
- быть максимально бдительной, не слушать параллельно музыку и не просматривать новости или соцсети;
- обеспечить собственную непривлекательность – надеть некрасивые старые вещи, платки, не краситься и не носить украшения; вещи должны быть темно синего или коричневого цвета, может быть также серый.
Если встретили оккупантов
- избегать зрительного контакта, не рассматривать лицо, форму, особые отметки, шрамы;
- не доставать из кармана предметы электроники, телефоны;
- если есть возможность, можно попытаться применить самооборону или убежать, однако это не всегда действует с вооруженным человеком;
- выполнять приказы, не спорить;
- не подходить близко;
- при прямом приступе лечь на пол и принять позу эмбриона, ваша задача — выжить и получить минимальное количество повреждений.
Как говорить с оккупантами
- даже если оккупант выглядит приветливым, не начинать с ним взаимодействие, беседу;
- говорить надо спокойно, четко, не слишком тихо, чтобы можно было разобрать слова, но не слишком громко, чтобы не вызвать эмоциональную реакцию.
В любой ситуации нужно стараться сохранять спокойствие. Для этого можно на дому отрабатывать практики с глубоким дыханием и счетом граней квадрата.
Женщина должна помнить, что ее роль на войне не менее важна, чем мужчины. Она — жена, мать, поэтому нужно максимально не подвергать себя опасности.
Источник: Психологическая поддержка