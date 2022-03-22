Мы все уже поняли, что нужно возвращаться к работе и платить налоги. Но как можно вот так просто взять и начать работать, когда все время на экране видишь сообщения о еще одних переговорах, обстрелах, гуманитарных коридорах, изуродованных городах.

Психолог Алла Каун на информационном ресурсе Психологическая поддержка сформулировала несколько простых, но очень действенных советов.

Как концентрироваться на работе

определитесь для себя, для чего вы сейчас работаете . Чтобы сохранить доход для своей семьи, чтобы быть полезным обществу, чтобы поддержать экономику, чтобы не сидеть без дела. Определитесь с целью и договоритесь с собой о ее значимости;

. Чтобы сохранить доход для своей семьи, чтобы быть полезным обществу, чтобы поддержать экономику, чтобы не сидеть без дела. Определитесь с целью и договоритесь с собой о ее значимости; ставьте перед собой небольшие задачи на следующий час или два. Отмечайте для себя, что вы справились. Для вашей психики это будет сигналом , что вы живы и готовы действовать дальше.

на следующий час или два. Отмечайте для себя, что вы справились. Для вашей психики это будет , что вы живы и готовы действовать дальше. чередуйте работу с теми видами деятельности, которые помогают вам справляться со стрессовыми ситуациями;

с теми видами деятельности, которые помогают вам справляться со стрессовыми ситуациями; найдите для себя ответ на вопрос : что в моем прошлом помогало мне проживать трудные и кризисные моменты? Для примера это может быть молитва, самомассаж, телефонный разговор с близкими , дыхательное упражнение, слезы, учеба, размышления на кухне, вязание, объятия, вкусная еда, водные процедуры и т.д.;

: что в моем прошлом помогало мне проживать трудные и кризисные моменты? Для примера это может быть молитва, самомассаж, , дыхательное упражнение, слезы, учеба, размышления на кухне, вязание, объятия, вкусная еда, водные процедуры и т.д.; постоянно будьте в контакте с собой и проверяйте, а имеете ли вы достаточно сил, чтобы работать. Если есть сомнение, лучше восстановиться используя стратегию чередования деятельности.

Да, вы были очень сильными и работоспособными до войны. Но сейчас наша психика переживает травматическое событие. Просматривая постоянно уровень собственной “батарейки” и обеспечивая себе спокойствие, вы существенно снижаете возможность развития симптомов ПТСР, отмечает психолог.

Источник: Психологическая поддержка