Мы все уже поняли, что нужно возвращаться к работе и платить налоги. Но как можно вот так просто взять и начать работать, когда все время на экране видишь сообщения о еще одних переговорах, обстрелах, гуманитарных коридорах, изуродованных городах.
Психолог Алла Каун на информационном ресурсе Психологическая поддержка сформулировала несколько простых, но очень действенных советов.
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Как концентрироваться на работе
- определитесь для себя, для чего вы сейчас работаете. Чтобы сохранить доход для своей семьи, чтобы быть полезным обществу, чтобы поддержать экономику, чтобы не сидеть без дела. Определитесь с целью и договоритесь с собой о ее значимости;
- ставьте перед собой небольшие задачи на следующий час или два. Отмечайте для себя, что вы справились. Для вашей психики это будет сигналом, что вы живы и готовы действовать дальше.
- чередуйте работу с теми видами деятельности, которые помогают вам справляться со стрессовыми ситуациями;
- найдите для себя ответ на вопрос: что в моем прошлом помогало мне проживать трудные и кризисные моменты? Для примера это может быть молитва, самомассаж, телефонный разговор с близкими, дыхательное упражнение, слезы, учеба, размышления на кухне, вязание, объятия, вкусная еда, водные процедуры и т.д.;
- постоянно будьте в контакте с собой и проверяйте, а имеете ли вы достаточно сил, чтобы работать. Если есть сомнение, лучше восстановиться используя стратегию чередования деятельности.
Да, вы были очень сильными и работоспособными до войны. Но сейчас наша психика переживает травматическое событие. Просматривая постоянно уровень собственной “батарейки” и обеспечивая себе спокойствие, вы существенно снижаете возможность развития симптомов ПТСР, отмечает психолог.
Источник: Психологическая поддержка