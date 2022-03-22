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Психологія

Перемикання на інші заняття і контакт з собою: як концентруватися на роботі під час війни

22 Березня 2022, 17:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Ми всі вже зрозуміли, що потрібно повертатися до роботи і платити податки. Але як можна ось так просто взяти і почати працювати, коли весь час на екрані бачиш повідомлення про ще одні переговори, обстріли, гуманітарні коридори, понівечені міста.

Психолог Алла Каун на інформаційному ресурсі Психологічна підтримка сформулювала кілька простих, але дуже дієвих порад.

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Як концентруватися на роботі

  • визначити для себе, для чого ви зараз працюєте. Щоб зберегти дохід для своєї сім’ї, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримати економіку, щоб не сидіти без діла. Визначте мету і домовтеся з собою про її значущість;
  • ставити перед собою невеликі завдання на наступну годину або дві. Відзначайте для себе, що ви впоралися. Для вашої психіки це буде сигналом, що ви живі і готові діяти далі.
  • чергувати роботу з тими видами діяльності, які допомагають вам справлятися зі стресовими ситуаціями;
  • знайти для себе відповідь на питання: що в моєму минулому допомагало мені проживати важкі і кризові моменти? Для прикладу це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури тощо;
  • постійно будьте в контакті з собою і перевіряйте, а чи маєте ви достатньо сил, щоб працювати. Якщо є сумнів, краще відновитися використовуючи стратегію чергування діяльності.

Так, ви були дуже сильними і працездатними до війни. Але зараз наша психіка переживає травматичну подію. Переглядаючи постійно рівень власної “батарейки” і забезпечуючи собі спокій, ви істотно знижуєте можливість розвитку симптомів ПТСР, зазначає психолог.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , психічні розлади , Робота , Стрес
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