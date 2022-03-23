Из-за войны в Украине у многих людей нарушен режим сна, они спят мало, часто просыпаются ночью. Поэтому возможно повышение гормонов стресса, что негативно отражается на здоровье и общем самочувствии.
Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, как восстанавливать силы после вынужденного бодрствования.
— В условиях постоянного ожидания “тревоги” мы запрещаем себе спать, чтобы “не упустить сигнал тревоги”, “не подвести близких”, “потому что сейчас не время спать, пока другие люди в опасности” или просто страшно спать. Возникает депривация сна (хроническая нехватка сна) как полное или частичное неудовлетворение потребности человека во сне, — объясняет Наталья Портницкая.
Симптомы нехватки сна:
- усталость;
- сонливость;
- пониженная концентрация внимания;
- потеря ощущения реальности;
- галлюцинации;
- пониженная способность анализировать информацию, контролировать эмоции.
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Как восстанавливать силы?
- Установить режим дежурства на 2-3 часа, который позволит непрерывно спать.
- Изменить график. Пробовать спать днем, когда меньше воздушных тревог.
- Спать в убежище, где гораздо безопаснее.
- Практиковать непродолжительный сон днем.
- Использовать техники целенаправленного расслабления – массажи, дыхательные упражнения.
Источник: Психологическая поддержка