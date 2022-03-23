Из-за войны в Украине у многих людей нарушен режим сна, они спят мало, часто просыпаются ночью. Поэтому возможно повышение гормонов стресса, что негативно отражается на здоровье и общем самочувствии.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, как восстанавливать силы после вынужденного бодрствования.

— В условиях постоянного ожидания “тревоги” мы запрещаем себе спать, чтобы “не упустить сигнал тревоги”, “не подвести близких”, “потому что сейчас не время спать, пока другие люди в опасности” или просто страшно спать. Возникает депривация сна (хроническая нехватка сна) как полное или частичное неудовлетворение потребности человека во сне, — объясняет Наталья Портницкая.