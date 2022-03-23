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Война не дает спать. Как восстанавливать силы после бессонных ночей

23 марта 2022, 09:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
отчаяние
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине у многих людей нарушен режим сна, они спят мало, часто просыпаются ночью. Поэтому возможно повышение гормонов стресса, что негативно отражается на здоровье и общем самочувствии.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, как восстанавливать силы после вынужденного бодрствования.

— В условиях постоянного ожидания “тревоги” мы запрещаем себе спать, чтобы “не упустить сигнал тревоги”, “не подвести близких”, “потому что сейчас не время спать, пока другие люди в опасности” или просто страшно спать. Возникает депривация сна (хроническая нехватка сна) как полное или частичное неудовлетворение потребности человека во сне, — объясняет Наталья Портницкая.

Симптомы нехватки сна:

  • усталость;
  • сонливость;
  • пониженная концентрация внимания;
  • потеря ощущения реальности;
  • галлюцинации;
  • пониженная способность анализировать информацию, контролировать эмоции.
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Как восстанавливать силы?

  1. Установить режим дежурства на 2-3 часа, который позволит непрерывно спать.
  2. Изменить график. Пробовать спать днем, когда меньше воздушных тревог.
  3. Спать в убежище, где гораздо безопаснее.
  4. Практиковать непродолжительный сон днем.
  5. Использовать техники целенаправленного расслабления – массажи, дыхательные упражнения.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
безсоння , Советы психолога , Психология
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