Через війну в Україні у багатьох людей порушено режим сну, вони сплять мало, часто прокидаються вночі. Через це можливе підвищення гормонів стресу, що негативно відображається на здоров’ї та загальному самопочутті.

Кандидатка психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як відновлювати сили після вимушеного неспання.

– В умовах постійного очікування “тривоги” ми забороняємо собі спати, щоб “не проґавити сигнал тривоги”, “не підвести близьких”, “бо зараз не час спати, доки інші люди у небезпеці” або просто страшно спати. Виникає депривація сну (хронічна нестача сну) як повне або часткове незадоволення потреби людини у сні, – пояснює Наталія Портницька

Симптоми нестачі сну:

втома;

сонливість;

знижена концентрація уваги;

втрата відчуття реальності,

галюцинації;

знижена здатність аналізувати інформацію, контролювати емоції.

Як відновлювати сили?

Встановити режим чергування на 2-3 години, який дозволить безперервно спати. Змінити графік. Пробувати спати вдень, коли менше повітряних тривог. Спати у сховищі, де значно безпечніше. Практикувати недовготривалий сон вдень. Використовувати техніки цілеспрямованого розслаблення – масажі, дихальні вправи.

Джерело: Психологічна підтримка