По состоянию на 10.00 24 марта 2022, согласно данным Единого реестра досудебных расследований, с начала российского вторжения в Украине погибло 128 детей (7 за последние сутки) и пострадали 172 ребенка (5 за последние сутки).

Об этом сообщила на своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее мнению, фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

— Под завалами в Мариуполе погибла 11-летняя украинская гимнастка Екатерина. Снаряд российских оккупантов попал в дом, где на тот момент находилась девочка, — пишет омбудсмен.

В результате массовых обстрелов Рубежного Луганской области шестеро раненых, четыре погибших, двое из которых дети.

В Буче Киевской области российскими террористами безжалостно расстрелян автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет. Все погибли.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 566 (18 за последние сутки) учреждений образования. 73 из них разрушены полностью. Это более 230 школ, 155 детских садов.

— Такие действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Агрессор продолжает цинично нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и охрану здоровья, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка, — убеждена Людмила Денисова.

Каждый из таких фактов является преступлением против человечности в соответствии с римским уставом Международного уголовного суда.

Омбудсмен призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной. Это может спасти сотни жизней мирного населения, в том числе и наших детей.

Источник: Людмила Денисова