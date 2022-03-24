Украинские женщины с детьми, которые были вынуждены бежать от войны, выходят на главные площади европейских и американских городов, чтобы привлечь внимание мира к ужасным трагедиям в Украине и в очередной раз просят закрыть небо.

Об этом на своей странице в Facebook написали медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет.

— В Охматдете мы ежедневно видим детей, страдающих от войны. К нам поступают дети со страшными ранениями, дети, на глазах которых убили родителей, дети, которые лишились своих домов, — пишут они.

И отмечают, что некоторых пострадавших скорые не могут доставить в больницы. Некоторые из них умирают. За месяц войны в Украине погибло 117 детей, более полутора сотен ранены.

Марши украинских матерей с призывом Save children of Ukraine уже состоялись в Варшаве, Берлине, Нью-Йорке, Мелани, Вене, Мюнхене, Атланте, Ларнаке, Пафосе и Лимассоле.

Женщины вышли на главные площади городов с плакатами, фотографиями разрушенных городов и куклами в окровавленных простынях, символизирующими убитых российскими военными украинских детей.

Марши украинских матерей будут проводиться и в дальнейшем. Узнать даты следующих маршей можно на сайте по этой ссылке.

Источник: Охматдет