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Зупиніть вбивства і страждання дітей: світ охопив Марш українських матерів

24 Березня 2022, 11:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
охматдет

Українські жінки з дітьми, які були змушені тікати від війни, виходять на головні площі європейських і американських міст, щоб привернути увагу світу до жахливих трагедій в Україні і в черговий раз просять закрити небо.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

– В Охматдиті ми щодня бачимо дітей, які страждають від війни. До нас надходять діти зі страшними пораненнями, діти, на очах яких вбили батьків, діти, які позбулися своїх будинків, – пишуть вони.

І відзначають, що деяких постраждалих швидкі не можуть доставити в лікарні. Деякі з них вмирають. За місяць війни в Україні загинуло 117 дітей, понад півтори сотні поранено.

Марш українських матерів із закликом Save children of Ukraine вже відбулася у Варшаві, Берліні, Нью-Йорку, Мелані, Відні, Мюнхені, Атланті, Ларнаці, Пафосі та Лімассолі.

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Жінки вийшли на головні площі міст з плакатами, фотографіями зруйнованих міст і ляльками у закривавлених простирадлах, що символізують убитих російськими військовими українських дітей.

Марші українських матерів проводитимуться і надалі. Дізнатися дати наступних маршів можна на сайті за цим посиланням.

Джерело: Охматдит

Теги
Батьки , Війна в Україні , Охматдит
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