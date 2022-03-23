В совместном заявлении с министрами здравоохранения G7 министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра осудил нападения российских агрессоров на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

— Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, включая медицинские учреждения и работников, является нарушением международного гуманитарного права, — говорится в заявлении.

Отмечается, что здоровье должно оставаться приоритетом. При этом медицинские работники должны быть защищены, чтобы оказывать неотложную помощь для спасения жизней, а учреждения здравоохранения — оставаться доступными для всех, кто нуждается в медицинской помощи.

Министры предупредили, что система здравоохранения Украины испытывает значительную нагрузку, и заявили, что обеспокоены тем, что гуманитарные организации не могут доставить медицинскую помощь нуждающимся.

Как заявил на прошлой неделе генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, по меньшей мере 12 человек погибли и 34 человека получили ранения в результате как минимум 43 нападений на медицинские учреждения в Украине.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские работники в его стране должны носить бронежилеты. По его словам, с начала войны шесть медиков были убиты российскими захватчиками и 58 машин скорой помощи обстреляны.