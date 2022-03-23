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Преступления против гуманности: министры здравоохранения G7 осудили нападения на медучреждения в Украине

23 марта 2022, 18:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
швидка допомога
Источник: Depositphotos

В совместном заявлении с министрами здравоохранения G7 министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра осудил нападения российских агрессоров на медицинские учреждения и медицинских работников в Украине.

— Преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, включая медицинские учреждения и работников, является нарушением международного гуманитарного права, — говорится в заявлении.

Отмечается, что здоровье должно оставаться приоритетом. При этом медицинские работники должны быть защищены, чтобы оказывать неотложную помощь для спасения жизней, а учреждения здравоохранения — оставаться доступными для всех, кто нуждается в медицинской помощи.

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Министры предупредили, что система здравоохранения Украины испытывает значительную нагрузку, и заявили, что обеспокоены тем, что гуманитарные организации не могут доставить медицинскую помощь нуждающимся.

Как заявил на прошлой неделе генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, по меньшей мере 12 человек погибли и 34 человека получили ранения в результате как минимум 43 нападений на медицинские учреждения в Украине.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинские работники в его стране должны носить бронежилеты. По его словам, с начала войны шесть медиков были убиты российскими захватчиками и 58 машин скорой помощи обстреляны.

Источник
CNN
Теги
Війна в Україні , Медики , МОЗ Украины , Мир
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