По объективным причинам в аптеках есть в наличии не все препараты, даже те, которых всегда было более чем достаточно, исчезли. А что делать, если в аптеке не продается назначенное врачом лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которое нужно принимать на постоянной основе?

Рекомендации по этому поводу подготовила врач-кардиолог высшей категории Анна Солощенко.

— На каждой упаковке лекарства большими буквами написано торговое название препарата, — объяснила врач. — Под торговым названием фирма производитель выпускает действующее вещество. Такое же действующее вещество выпускают и другие производители. Чтобы знать заменитель, внимательно посмотрите на название маленькими буквами под торговой маркой. Это и будет название самого действующего вещества – значит, спрашивайте у фармацевта любой препарат с таким веществом.

Чаще всего кардиологические пациенты сейчас ищут возможные заменители препаратов, которые можно увидеть по ссылке: https://bit.ly/3Ib3ys9.

В аптеке могут предложить что-нибудь другое. Но в таком случае обязательно свяжитесь со своим врачом, или с любым кардиологом, консультирующим онлайн.

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Не всегда боль в области сердца свидетельствует, что оно больно. Чаще она возникает в позвоночнике, желудочно-кишечном тракте и в мышцах. Если боль проходит после применения не кардиологических препаратов, то не следует волноваться. Но если боль жгучая или давящая, то следует обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Это может быть инфаркт.

Источник: Анна Солощенко