Ви також можете отримати консультацію лікаря на гарячій лінії МОЗ. Консультації кардіолога за цим телефоном безкоштовні, а контакти можна знайти тут –

Не завждисвідчить що воно хворе. Найчастіше він виникає у хребті, шлунково-кишковому тракті та у м’язах. Якщо біль проходить від застосування не кардіологічних препаратів то не варто хвилюватися. Але якщо біль пекучий або давлячий, то варто звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу. Це може бути інфаркт.