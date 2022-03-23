З об’єктивних причин в аптеках наразі є не всі препарати, навіть ті, яких завжди було більше ніж достатньо, зникли. А що ж робити, якщо в аптеці не продається призначений лікарем препарат для лікування серцево-судинних захворювань, який потрібно приймати на постійній основі?
Рекомендації з цього приводу підготувала лікарка-кардіологиня вищої категорії Анна Солощенко.
– На кожному пакуванні ліків великими літерами написана торгова назва препарату, – пояснила лікарка. – Під торговою назвою фірма виробник випускає діючу речовину. Таку саму діючу речовину випускають і інші виробники. Щоб знати замінник, подивіться уважно на назву маленькими літерами під торговою маркою. Це і буде назва самої діючої речовини – отже, питайте у фармацевта будь-який препарат із такою речовиною.
Найчастіше кардіологічні пацієнти зараз шукають можливі замінники препаратів, які можна побачити за посиланням: https://bit.ly/3Ib3ys9.
В аптеці можуть запропонувати щось інше. Та в такому випадку обов’язково зв’яжіться зі своїм лікарем, або ж з будь-яким кардіологом, що консультує онлайн.
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Не завжди біль в області серця свідчить що воно хворе. Найчастіше він виникає у хребті, шлунково-кишковому тракті та у м’язах. Якщо біль проходить від застосування не кардіологічних препаратів то не варто хвилюватися. Але якщо біль пекучий або давлячий, то варто звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу. Це може бути інфаркт.
Джерело: Анна Солощенко