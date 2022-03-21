У каждого из нас, в каком бы уголке земного шара он ни был, болит сердце за Украину. Но для некоторых эти слова – не метафора, а настоящая боль в сердце, вызванная военными событиями.

Учитывая, что медицинское обследование, а во многих случаях и врачебная помощь пока не доступны, кардиолог Анна Солощенко решила рассказать об основных типах болей в области сердца и помощи при каждом из них.

Первое, что нужно запомнить – боль в области сердца – это не всегда сердечная.

Частые причины боли в области сердца:

Позвоночные боли. Характер боли – ноющий, часто пациенты характеризуют его как кол протыкает насквозь (боль в грудном отделе позвоночника) или по ходу какого-либо ребра (межреберная невралгия). Болит долго, иногда часами или днями. Такая боль может появиться при переохлаждении или длительном неудобном положении. Назовем это сейчас боль в бомбоубежище.

Врачи называют такую ​​боль радикулярной. Она усиливается при вдохе или кашле, возникает при определенном положении тела.

Что делать? Согревать, применять противовоспалительные мази, противовоспалительные препараты в любом виде (свечи, таблетки, инъекции, которые найдете в аптеках или дома) сухое тепло (шерстяной шарф).

Боль в области сердца может возникать и на фоне тревожных состояний и расстройств. Усталость, хронический стресс, недосыпание могут вызвать тревожное расстройство.

В таких случаях боль в области сердца может быть продолжительной, она не связана с физическими нагрузками и положением тела. Лечение – седативные средства, аутотренинг, медитации, положительные эмоции, полноценный сон, движения на свежем воздухе, дыхательные упражнения.

Боль, характерная для заболеваний желудочно-кишечного тракта (желудок, пищевод, поджелудочная железа). Он возникает из-за нерегулярного питания, вредных продуктов, стресса. В таких случаях боль связана с приемом пищи или ее отсутствием. Что делать? Применяем ингибитор протонной помпы (пантапразол и другие “празолы”), средства, защищающие слизистую (гавискон двойного действия, альмагель и т.п.).

Боль, связанная с заболеваниями органов дыхания. Он сопровождается кашлем, повышением температуры, симптомами простуды или ОРВИ и т.д. Лечение – отхаркивающие, антибиотики и т.д.

Собственно боль, которая связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Наиболее типичными сердечными болями кардиологи считают давящие, жгучие боли за грудиной или в области сердца, возникающие во время физических нагрузок, проходят в покое или сразу после приема нитроглицерина под язык.

Также подобные боли могут возникать при повышенном давлении. Это и есть стенокардия.

Боли часто распространяются (и радиируют) в левую руку или обе руки, шею, нижнюю челюсть или в межлопаточную область. Боли при инфаркте (если он, к сожалению, произошел) могут быть просто более интенсивным и сильным проявлением стенокардии (если она уже беспокоила раньше) или могут носить несколько иной характер и возникать впервые. Если вы почувствовали подобные боли, нужно сделать все возможное, чтобы добраться до медицинской помощи, больницы, снять ЭКГ.

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Если это невозможно, лечение заключается в нормализации давления с помощью антигипертензивных препаратов, разжижении крови (аспирин 75-100 мкг и/или клопидогреля 75 мг в день), употреблении бета-блокаторов (бисопролол, метопролол, небивалол – если нет пониженного пульса или давления), употреблении нитратов короткого действия под язык при приступах боли (нитроглицерин, изокет спрей и т.п. – если нет пониженного давления, потому что сильно падает давление) или длительного действия внутрь (кардикет, нитросорбид и т.д.).

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Источник: Анна Солощенко