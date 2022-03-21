У кожного з нас, в якому б куточку земної кулі він не був, болить серце за Україну. Але для деяких ці слова – не метафора, а справжній біль в серці, викликаний воєнними подіями.

Враховуючи те, що медичне обстеження, а в багатьох випадках і лікарська допомога наразі не доступні, кардіолог Анна Солощенко вирішила розповісти про основні типи болю в області серця та допомогу при кожному з них.

Перше, що потрібно запам’ятати – біль в області серця, це не завжди біль в серці.

Найчастіші причини болю в області серця:

Хребтові болі. Характер болю – ниючий, часто пацієнти характеризують його як кілок наскрізь (біль в грудному відділі хребта) або по ходу якого-небудь ребра (міжреберна невралгія). Болить довго, іноді годинами або днями. Такий біль може з’явитися при переохолодженні або довгому незручному положенні. Назвемо це зараз біль у бомбосховищі.

Лікарі називають такий біль радикулярним. Він посилюється при вдосі або при кашлі, виникає при певному положенні тіла.

Що робити? Зігрівати, застосовувати протизапальні мазі, протизапальні препарати в будь-якому вигляді (свічки, таблетки, ін’єкції, що знайдете в аптеках чи вдома) сухе тепло (вовняний шарф).

Біль в області серця може виникати та тлі тривожних станів та розладів. Втома, хронічний стрес, недосипання можуть викликати тривожний розлад.

У таких випадках біль в області серця може бути тривалим, він не пов’язаний із фізичними навантаженнями та положенням тіла. Лікування – седативні засоби, аутотренінг, медитації позитивні емоції, повноцінний сон, рухи на свіжому повітрі, дихальні вправи.

Біль, що характерний для захворювань шлунково-кишкового тракту (шлунок, стравохід, підшлункова залоза). Він виникає через нерегулярне харчування, некорисні продукти, стрес. У таких випадках біль пов’язаний із прийомом їжі або його відсутністю. Що робити в таких випадках? Вживаємо інгібітор протонної помпи (пантапразол та інші “празоли”), засоби, що захищають слизову облонку (гавіскон подвійної дії, альмагель тощо).

Біль, що пов’язаний із захворюваннями органів дихання. Він супроводжується кашлем, підвищенням температури, симптомами застуди чи ГРВІ і т.д. Лікування – відхаркувальні, антибіотики тощо.

Власне біль, що пов’язаний із захворюваннями серцево-судинної системи. Найбільш типовими серцевими болями кардіологи вважають давлячі, пекучі болі за грудиною або в області сердця, які виникають під час физичних навантажень, проходять у спокої або відразу після прийому нітрогліцерину під язик.

Також подібні болі можуть з’являтися при підвищеному тиску. Це і є стенокардією.

Болі часто поширюються (ірадіюють) в ліву руку або обидві руки, шию, нижню щелепу або в міжлопаткову область. Болі при інфаркті (якщо він, на жаль, відбувся) можуть бути просто більш інтенсивним та сильним проявом стенокардії (якщо вона вже турбувала раніше) або можуть мати трохи інший характер та виникати вперше. Якщо ви відчули подібні болі, треба зробити все можливе, щоб дістатися медичної допомоги, лікарні, зняти ЕКГ.

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Якщо це неможливо, лікування полягає в нормалізації тиску за допомогою антигіпертензивних препаратів, розрідженні крові (аспірин 75-100 мкг та\або клопідогрель 75 мг на день), вживанні бета блокаторів (бісопролол, метопролол, небівалол – якщо немає зниженого пульсу або тиску), вживанні нітратів короткої дії під язик при нападах болю (нітрогліцерин, ізокет спрей тощо – якщо немає зниженого тиску, бо дуже падає тиск) або тривалої дії всередину (кардикет, нітросорбід тощо).

Якщо не можете добратися до лікарні, не забувайте, що наразі багато кардіологів консультують онлайн чи за телефоном, шукайте телефони в інтернеті, їх багато. Можна просто проконсультуватися із диспетчером швидкої допомоги за телефоном 103.

Джерело: Анна Солощенко