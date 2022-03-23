У спільній заяві з міністрами охорони здоров’я G7 міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Ксав’єр Бесерра засудив напади російських агресорів на медичні установи і медичних працівників в Україні.

– Навмисне нанесення ударів по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, включаючи медичні установи та працівників, є порушенням міжнародного гуманітарного права, – йдеться в заяві.

Відзначається, що здоров’я повинно залишатися пріоритетом. При цьому медичні працівники повинні бути захищені, щоб вони могли надавати невідкладну допомогу для порятунку життів. А заклади охорони здоров’я повинні бути захищені, щоб вони залишалися доступними для всіх, хто потребує медичної допомоги.

Міністри попередили, що система охорони здоров’я Ураїни відчуває значне навантаження, і заявили, що стурбовані тим, що гуманітарні організації не можуть доставити медичну допомогу нужденним.

Нагадаємо, що, як заявив минулого тижня генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, щонайменше 12 людей загинули і 34 людини отримали поранення в результаті як мінімум 43 нападів на медичні установи в Україні.

Тим часом, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що медичні працівники в його країні повинні носити бронежилети. За його словами, з початку війни шість медиків були вбиті російськими загарбниками і 58 машин швидкої допомоги обстріляні.