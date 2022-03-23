Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова отримали неймовірну можливість лікувати пацієнтів з вкрай важкими травмами за допомогою пристрою додаткової реальності. Таких в Україні – лише чотири.

Це надзвичайно важливий аспект розвитку української медицини в часі війни.

…34-річного чоловіка доставили в 1 ТМО Львова з Києва з важкими осколковими травмами. Уламок снаряда залетів у будинок.

Оскільки характер травм пацієнта незвичний для цивільної медицини, щоб максимально якісно надати йому допомогу, лікарі вирішили залучити колег з інших клінік і навіть країн, які мають великий досвід мінно-вибухової травми.

І зробили вони це в унікальний спосіб: завдяки пристрою доповненої реальності американської компанії RealWear.

Пристрій обладнаний потужною камерою з функцією наближення і двома мікрофонами, які кріпляться на голові лікаря. Оскільки процес управляється голосом, руки у хірурга вільні.

Залучати до консультації в режимі реального часу можна фахівця в будь-якій точці світу. Єдина умова – наявність Інтернету.

Консультація постраждалого від вибуху киянина супроводжувалася перев’язкою ран під наглядом колег. Після цього пристрій використовували під час операції іншому пацієнту.

Пристрій доповненої реальності – це апарат першого покоління (HMT-1) американської компанії RealWear, який пройшов всі необхідні випробування і перевірений за останні шість років в країнах Європи і США.

Він розширює можливості, зокрема, в медицині. Що зараз вкрай важливо для України. З таким сучасним апаратом медики зможуть допомогти ще більшій кількості людей.

Джерело: 1 ТМО Львова