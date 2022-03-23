Медики Первого территориального медицинского объединения Львова получили невероятную возможность лечить пациентов с крайне тяжелыми травмами при помощи устройства дополнительной реальности. Таких в Украине – всего четыре.

Это чрезвычайно важный аспект развития украинской медицины во времени войны новость.

…34-летнего мужчину доставили в 1 ТМО Львова из Киева с тяжелыми осколочными травмами. Обломок снаряда залетел в дом.

Поскольку характер травм пациента непривычный для гражданской медицины, чтобы максимально качественно оказать ему помощь, врачи решили привлечь коллег из других клиник и даже стран, которые имеют большой опыт минно-взрывной травмы.

И сделали они это уникальным способом: благодаря устройству дополненной реальности американской компании RealWear.

Устройство оборудовано мощной камерой с функцией приближения и двумя микрофонами, которые крепятся на голове врача. Поскольку процесс управляется голосом, руки у хирурга свободны.

Привлекать к консультации в режиме реального времени можно специалиста в любой точке мира. Единственное условие — наличие Интернета.

Консультация пострадавшего от взрыва киевлянина сопровождалась перевязкой ран под наблюдением коллег. После этого устройство использовали во время операции другому пациенту.

Устройство дополненной реальности — это аппарат первого поколения (HMT-1) американской компании RealWear, который прошел все необходимые испытания и проверен за последние шесть лет в странах Европы и США.

Он расширяет возможности, в частности, в медицине. Что сейчас крайне важно для Украины. С таким современным аппаратом медики смогут помочь еще большему количеству людей.

Источник: 1 ТМО Львова