Любой агрессивный комментарий является скрытым приглашением к игре на психологическом уровне. То есть автор комментария, обычно бессознательно, ожидает ответа, преимущественно отрицательного.

Но что делать, чтобы хейтерские сообщения не портили настроение и жизнь? Психолог, практик транзакционного анализа в области психотерапии Анна Андреева рекомендует несколько способов реагирования.

Как правильно реагировать на агрессию и хейт

игнорировать . Любой ответ на агрессию является вступлением в игру. Особенность такой игры заключается в том, что в ней нет победителей . После контакта все участники взаимодействия скорее всего будут чувствовать неловкость, разочарование, злость, но никак не радость и удовольствие. Лучшим решением является решение не играть в психологические игры;

. Любой ответ на агрессию является вступлением в игру. Особенность такой игры заключается в том, что в ней . После контакта все участники взаимодействия скорее всего будут чувствовать неловкость, разочарование, злость, но никак не радость и удовольствие. Лучшим решением является решение не играть в психологические игры; уточнять . Если нет возможности избежать контакта и не вступать в дискуссию, тогда стоит уточнять, что именно собеседник имеет в виду. Вследствие личных особенностей некоторая информация может восприниматься иначе, чем была озвучена. Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние может вызывать такой эффект;

. Если нет возможности избежать контакта и не вступать в дискуссию, тогда стоит уточнять, что именно собеседник имеет в виду. Вследствие личных некоторая информация может восприниматься иначе, чем была озвучена. Нестабильное эмоциональное и психологическое состояние может вызывать такой эффект; блокировать хейтеров. Если предложенные выше способы не являются действенными в вашем случае и необходимо защищать собственные границы, можно блокировать тех лиц, от агрессии которых вы страдаете. Это нормально.

Универсальной рекомендации нет. Какой из предложенных способов реагирования на хейт является наиболее приемлемым для вас, решаете именно вы, исходя из конкретных обстоятельств.

Большинство украинцев все еще находится в состоянии острого стресса, продолжительность которого уже достигает нескольких недель. Этому состоянию присуще так называемое черно-белое или бинарное мышление.

Это когнитивное искажение, которое стремится все вещи в мире разделить на хорошие и плохие, правильные и ложные, свои и чужие. Такое мышление является достаточно благоприятной основой для проявления агрессии.

Кроме того, с начала войны каждый проживает целый калейдоскоп чувств. Это и страх за свою жизнь или жизнь близких людей, и злость на оккупантов, и отчаяние от осознания собственного бессилия, и тоска по нереализованными планами, и усталость от постоянного напряжения.

Когда такие чувства интенсивны и длительны, далеко не каждому удается отыскать экологический способ, чтобы прожить их. И тогда они могут трансформироваться в раздражение, сарказм, упреки и, конечно, агрессию.

Главное, сохраняйте собственное спокойствие!

Источник: Психологическая поддержка