Будь-який агресивний коментар є прихованим запрошенням до гри на психологічному рівні. Тобто автор коментаря, зазвичай несвідомо, очікує відповіді, переважно негативної.

Але що робити, щоб хейтерські повідомлення не псували настрій і життя? Психолог, практик з транзакційного аналізу в області психотерапії Анна Андрєєва рекомендує кілька способів реагування.

Як правильно реагувати на агресію і хейт

ігнорувати . Будь-яка відповідь на агресію є вступом до гри. Особливість такої гри полягає в тому, що в ній немає переможців. Після контакту всі учасники взаємодії швидше за все будуть відчувати незручність, розчарування , злість, але ніяк не радість і задоволення. Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри;

. Будь-яка відповідь на агресію є вступом до гри. Особливість такої гри полягає в тому, що в ній немає переможців. Після контакту всі учасники взаємодії швидше за все будуть відчувати незручність, , злість, але ніяк не радість і задоволення. Найкращим рішенням є рішення не грати в психологічні ігри; уточнювати . Якщо немає можливості уникнути контакту і не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі. Внаслідок особистих нюансів деяка інформація може сприйматися інакше, ніж була озвучена. Нестабільний емоційний і психологічний стан може викликати такий ефект;

. Якщо немає можливості уникнути контакту і не вступати в дискусію, тоді варто уточнювати, що саме співрозмовник має на увазі. Внаслідок деяка інформація може сприйматися інакше, ніж була озвучена. Нестабільний емоційний і психологічний стан може викликати такий ефект; блокувати хейтерів. Якщо запропоновані вище способи не є дієвими у вашому випадку і необхідно захищати власні кордони, можна блокувати тих осіб, від агресії яких ви страждаєте. Це нормально.

Універсальної рекомендації немає. Який із запропонованих способів реагування на хейт є найбільш прийнятним для вас, вирішуєте саме ви, виходячи з конкретних обставин.

Більшість українців все ще перебуває в стані гострого стресу, тривалість якого вже досягає декількох тижнів. Цьому стану притаманне так зване чорно-біле або бінарне мислення.

Це когнітивне спотворення, яке прагне всі речі в світі розділити на хороші і погані, правильні і помилкові, свої і чужі. Таке мислення є досить сприятливою основою для прояву агресії.

Крім того, з початку війни кожен проживає цілий калейдоскоп почуттів. Це і страх за своє життя або життя близьких людей, і злість на окупантів, і відчай від усвідомлення власного безсилля, і туга за нереалізованими планами, і втома від постійної напруги.

Коли такі почуття інтенсивні і тривалі, далеко не кожному вдається відшукати екологічний спосіб, щоб прожити їх. І тоді вони можуть трансформуватися в роздратування, сарказм, докори і, звичайно, агресію.

Головне, зберігайте власний спокій!

Джерело: Психологічна підтримка