В Украине идет жестокая война. Бои идут в городах и селах. Но есть еще один фронт, на котором агрессор хочет одержать победу – информационный. Мы наблюдаем, как происходит информационная война и психологическое давление в социальных сетях.

Фейки и искривленная информация льются потоком. Цель информационной войны — сломить дух украинцев и извратить их сознание, как это уже было сделано россиянами в своей стране.

Именно из соцсетей получают информацию наши дети и подростки. Они прислушиваются к мнениям популярных среди молодежи блогеров. Поэтому родителям очень важно знать, что смотрят и читают дети.

И для того, чтобы быть уверенными в правдивости материалов, которые получает ребенок, стоит вместе с ним проговорить основные моменты, по которым можно понять, является ли информация правдивой, или же это фейк или завуалированная роспропаганда.

Ссылки на официальные источники

Важно, чтобы в сообщениях присутствовали ссылки на официальные источники. Во время войны это: Офис президента Украины, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Кабинет министров Украины, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел, Национальная полиция Украины, ГСЧС, Сухопутные войска ВС Украины, Военно-морские силы ВСУ, Территориальная оборона ВСУ, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Но не следует забывать, что одним из направлений информационной войны является осуществление кибератак. Если врагу удается взломать канал официальной информации, то на нем могут появиться ложные сообщения. Но если это произошло, ресурс сообщит об этом впоследствии.

Мнения конкретного человека

Если сообщение позиционируется как мнение конкретного человека, то должны присутствовать слова: “По моему мнению”, “Мне кажется”, “Я уверен/уверена”, “Я знаю, что..”, “Я думаю, что..”, “Все думают…”. Также сюда относятся оценочные суждения типа “никто”, “никогда”, “все”, “всегда”.

Если есть просто ссылка на человека “Вася Пупкин сказал, что…”, то эту информацию надо проверять.

Эмоциональная окраска сообщения или сухие факты

Факты – это конкретные названия определенных городов, улиц, цифры, ссылки на автора слов или проверенный источник. И они указывают на то, что информация, скорее всего, правдива.

Если в сообщении слишком много эмоциональных выражений и оценок, то это чаще указывает на дезинформацию. Именно таким образом вызываются у людей определенные переживания, усиливаются сочувствие или злоба, раздраженность или уныние, паника или страх.

Является ли информация полезной

Любая информация имеет свою цель. Освещение событий в стране в целом и каждом городе отдельно позволяет увидеть и понять полную картину событий и определенным образом контролировать их течение. Например, для выбора более безопасного места нахождения.

Какое влияние имеет сообщение

Сообщения с отрицательной эмоциональной окраской часто вызывают тревогу, страх, или даже отчаяние. Этот путь и выбирают дезинформаторы для того, чтобы вызвать ощущение уныния и паники у потребителей информации.

Важные маркеры

Помните сами и подчеркните это детям, что сообщения со словами “Очень срочно!”, “Это правдивая информация, передайте дальше”, “Мне сообщили родные/знакомые/люди…” — чаще всего являются неправдивыми.

Итак, пользуясь соцсетями, проверяем информацию и делимся только официальными и проверенными фактами!

Источник: Stop_sexтинг