Как быстро и эффективно преодолеть панику. Что важно изначально понимать для того, чтобы не нанести непоправимый вред своему психическому здоровью во время боевых действий.

В этом могут, в частности, помочь действенные и простые упражнения, которыми поделилась семейный психолог Светлана Ройз.

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Упражнения для преодоления паники

Гримасы. Представьте, что вы хотите кого-то напугать, и постарайтесь издать при этом странный звук. Это упражнение значительно серьезнее, чем кажется. Оно не только для того, чтобы вы рассмеялись.

Когда мы двигаем глазами и включаем мимику, то влияем на черепно-мозговые нервы, которые помогают вернуть спокойствие. Охлаждая при этом напряженность нашей парасимпатической системы. Упражнение очень понравится детям.

Кондиционер перегруженной нервной системы. Подуйте на большой палец руки. А теперь представьте, что вы дуете на свечу: короткий вдох, а потом выдох. В состоянии стресса у нас часто перехватывает дыхание. Выдохи надо делать чаще, чем вдохи.

Если у вас дети, которые волнуются, а у вас есть мыльные пузыри, это прекрасно работает. Дуть на свечи, шарики, мыльные пузыри – все это помогает.

Глаза в разные стороны. Двигайте глазами в разные стороны: посмотрите вверх, вниз, прямо, а затем медленно направо до упора и задержите взгляд. Затем снова: вперед, налево, задержитесь в крайней точке и снова прямо. Это упражнение включает блуждающий нерв, чтобы мы расслабились. Детям можно чем-то шелестеть, чтобы они на это смотрели и переводили взгляд.

Язык-уборщик. Корешок языка связан с частью нервной системы, которая также отвечает за успокоение. Высуньте язык по направлению к грудной клетке, а затем сделайте языковую гимнастику. Представьте, что ваш язык убирает потолок, затем — стены и пол. Имитируйте полоскание горла.

Я — океан. Представьте, что вы мгновенно вырастаете размером в океан. Становитесь огромными, как солнечный луч или самая высокая гора, очень высокими и широкими по горизонтали и вертикали. Почувствуйте, что за вами — сила вашего рода, страны, военных, опыта. Почувствуйте, какое состояние приходит. Будет классно поставить на заставку телефона фото океана.

Другими словами, у нас всегда есть выбор. Можем чувствовать себя маленькими стаканами воды, чего от нас ждут враги, а можем — огромными океанами. Которые могут вместить в себя всю тяжесть войны, с которой мы столкнулись.

Источник: Психологическая поддержка