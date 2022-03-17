Во время войны в Украине женщинам очень важно поддерживать своих мужчин. В то же время делать это нужно правильно.

Психолог и ведущая реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова рассказала, как это делать.

Рутина

– Женщины в тылу должны продолжать делать обычные дела: готовить еду, убирать, ходить на работу, заниматься с детьми. Если мужчина знает, что дома есть эта стабильность, ему становится легче. И женщине тоже легче. Дисциплина гарантирует чувство покоя, – говорит Наталья Ежова.

Понимание, что тыл – это важно

– Не нужно обесценивать свои действия и дела. Напротив, максимально создавайте комфорт и уют! Обязательно должны быть слова, объятия, звонки, интим, молитвы, обереги, сделанные своими руками. Это огромная опора, которую женщины дают мужчинам, – добавляет она.

“Ты важен для меня!”

– Старайтесь создать пространство, где мужчина чувствует себя нужным и важным. Говорите ему это прямо, – советует психолог.

“Я жду тебя!”

– Если мужчина на фронте, важно давать ему ощущение, что вы его любите и ждете, что он у вас единственный. По возможности всегда находитесь на контакте, разговаривайте, не будьте скупы на теплые слова любви и поддержки, – советует Наталья Ежова.

Все твои действия – важны

– Если мужчина в тылу и продолжает работать, подчеркните, что это очень важно! Помогите ему, чтобы он чувствовал не вину, а силу. И эту силу направлял на действия, – заключает специалист.

Женщина должна сама быть спокойной, меньше паниковать. От этого зависит не только состояние мужчины, но и детей.