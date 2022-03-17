Під час війни в Україні жінкам надзвичайно важливо підтримувати своїх чоловіків. Водночас робити це треба правильно.

Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу Екси Наталя Єжова розповіла, як це робити.

Рутина

– Жінки у тилу мають продовжувати робити звичні справи: готувати їжу, прибирати, ходити на роботу, займатись з дітьми. Якщо чоловік знає, що вдома є ця стабільність, йому стає легше. І жінці теж легше. Дисципліна гарантує відчуття спокою, – говорить Наталя Єжова.

Розуміння, що тил – це важливо

– Не потрібно знецінювати свої дії та справи. Навпаки, максимально створюйте комфорт та затишок! Обов’язково мають бути слова, обійми, дзвінки, інтим, молитви, обереги, зроблені власноруч. Це величезна опора, яку жінки дають чоловікам, – додає вона.

“Ти важливий для мене!”

– Намагайтеся створити простір, де чоловік почувається потрібним та важливим. Говоріть йому це прямо, – радить психологиня.

“Я чекаю на тебе!”

– Якщо чоловік на фронті, важливо давати йому відчуття, що ви його кохаєте й чекаєте, що він у вас єдиний. За можливості завжди перебувайте на контакті, розмовляйте, не будьте скупі на теплі слова любові та підтримки, – радить Наталя Єжова.

Усі твої дії – важливі

– Якщо чоловік у тилу і продовжує працювати, наголосіть, що це надзвичайно важливо! Посприяйте тому, щоб він відчував не провину, а силу. І цю силу спрямовував на дії, – підсумовує фахівець.

Жінка має сама бути спокійною, менше панікувати. Від цього залежить не лише стан чоловіка, а й дітей.