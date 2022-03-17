Як швидко і ефективно подолати паніку. Що важливо від початку розуміти, щоб не завдати непоправної шкоди своєму психічному здоров’ю під час бойових дій.

У цьому можуть, зокрема, допомогти дієві і прості вправи, якими поділилася сімейний психолог Світлана Ройз.

Рекомендується зберегти цю інформацію в замітки смартфона і, за можливості, періодично перечитувати.

Вправи для подолання паніки

Гримаса. Уявіть, що ви хочете когось налякати, і постарайтеся видати при цьому дивний звук. Ця вправа значно серйозніше, ніж здається. Вона не тільки для того, щоб ви розсміялися.

Коли ми рухаємо очима і включаємо міміку, то впливаємо на черепно-мозкові нерви, які допомагають повернути спокій. Охолоджуючи при цьому напруженість нашої парасимпатичної системи. Вправа дуже сподобається дітям.

Кондиціонер перевантаженої нервової системи. Подуйте на великий палець руки. А тепер уявіть, що ви дуєте на свічку: короткий вдих, а потім видих. У стані стресу у нас часто перехоплює подих. Видихи треба робити частіше, ніж вдихи.

Якщо у вас діти, які хвилюються, а у вас є мильні бульбашки, це прекрасно працює. Дути на свічки, кульки, мильні бульбашки – все це допомагає.

Очі в різні боки. Рухайте очима в різні боки: подивіться вгору, вниз, прямо, а потім повільно направо до упору і затримайте погляд. Потім знову: вперед, ліворуч, затримайтеся в крайній точці і знову прямо. Ця вправа включає блукаючий нерв, щоб ми розслабилися. Дітям можна чимось шелестіти, щоб вони на це дивилися і переводили погляд.

Язик-прибиральник. Корінець язика пов’язаний з частиною нервової системи, яка також відповідає за заспокоєння. Висуньте язика у напрямку до грудної клітини, а потім зробіть язикову гімнастику. Уявіть, що ваш язик прибирає стелю, потім стіни і підлогу. Імітуйте полоскання горла.

Я – океан. Уявіть, що ви миттєво виростаєте розміром в океан. Станьте величезними, як сонячний промінь або найвища гора, дуже високими і широкими по горизонталі і вертикалі. Відчуйте, що за вами – сила вашого роду, країни, військових, досвіду. Відчуйте, який стан приходить. Буде класно поставити на заставку телефону фото океану.

Іншими словами, у нас завжди є вибір. Можемо відчувати себе маленькими склянками води, чого від нас чекають вороги, а можемо – величезними океанами. Які можуть вмістити в себе всю тяжкість війни, з якою ми зіткнулися.

Джерело: Психологічна подтримка