Війна в Україні може емоційно виснажувати людей, через що вони можуть потерпати від втоми.
Психолог Світлана Ройз розповіла, як уникати такого стану.
Що допоможе уникати втоми?
- Атрибут-згадка про мирний день
Під час стресу людина може не помічати втоми.
– У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось.Треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим, – говорить Світлана Ройз.
- Інформаційний детокс
Треба час від часу відволікатися від читання новин та робити інформаційний детокс. Можна проводити час з рідними чи друзями, гуляти на свіжому повітрі, відпочивати.
- Культивувати мрії про майбутнє
Можна продумати перелік справ, які треба буде зробити після закінчення війни.
Війна в Україні триває понад місяць. Попри це, не варто занепадати духом, а довіряти ЗСУ та вірити у перемогу країни.
Джерело: Психологічна підтримка