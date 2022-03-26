Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Поради

Як уникнути втоми під час війни – психолог назвала дієві способи

26 Березня 2022, 12:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
втома, сон
Джерело: Pixabay

Війна в Україні може емоційно виснажувати людей, через що вони можуть потерпати від втоми.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як уникати такого стану.

Що допоможе уникати втоми?

  • Атрибут-згадка про мирний день

Під час стресу людина може не помічати втоми.

– У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось.Треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим, – говорить Світлана Ройз.

  • Інформаційний детокс

Треба час від часу відволікатися від читання новин та робити інформаційний детокс. Можна проводити час з рідними чи друзями, гуляти на свіжому повітрі, відпочивати.

Читайте також:
стресЯк сформувати толерантність до невизначеності під час війни
  • Культивувати мрії про майбутнє

Можна продумати перелік справ, які треба буде зробити після закінчення війни.

Війна в Україні триває понад місяць. Попри це, не варто занепадати духом, а довіряти ЗСУ та вірити у перемогу країни.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради , Поради психолога
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь