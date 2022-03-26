Війна в Україні може емоційно виснажувати людей, через що вони можуть потерпати від втоми.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як уникати такого стану.

Що допоможе уникати втоми?

Атрибут-згадка про мирний день

Під час стресу людина може не помічати втоми.

– У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось.Треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психіку та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим, – говорить Світлана Ройз.

Інформаційний детокс

Треба час від часу відволікатися від читання новин та робити інформаційний детокс. Можна проводити час з рідними чи друзями, гуляти на свіжому повітрі, відпочивати.

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Культивувати мрії про майбутнє

Можна продумати перелік справ, які треба буде зробити після закінчення війни.

Війна в Україні триває понад місяць. Попри це, не варто занепадати духом, а довіряти ЗСУ та вірити у перемогу країни.

Джерело: Психологічна підтримка