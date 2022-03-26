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Як сформувати толерантність до невизначеності під час війни

26 Березня 2022, 09:18
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні громадяни вимушені постійно перебувати у стані невизначеності, вони не впевнені не лише в завтра, а й у тому, що буде наступної хвилини чи секунди. Це може провокувати стрес та напругу.

Арт-терапевт Вікторія Назаревич пояснила, як виховати толерантність до невизначеності.

Рекомендації

  • Не поспішати з вирішенням не нагальних питань, дати змогу собі адаптуватися.
  • Вивчати такий же досвід інших. Ретроспективний аналіз дає відчуття єдності з простором.
  • Зрозуміти, що будь-яка невизначеність тимчасова. І якщо немає чіткого шляху чи варіанту, немає і найкращого способу вирішити те чи інше питання.
  • Шукати спільноту, де вже мають стійкий імунітет до невизначеності. Це полегшить ваш стан.
  • Займатися улюбленою справою. Це допоможе відновлюватися.
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– Як арт-терапевт раджу малювати портрети. Це чудовий метод активації нових моделей субособистості й добре допомагає формувати толерантність до невизначеності, – коментує Вікторія Назаревич.

Загалом під час війни в Україні рекомендується менше часу присвячувати читанню новин  та більше спілкуватися з близькими.

Теги
Війна в Україні , Поради , Поради психолога
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