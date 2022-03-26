Из-за войны в Украине граждане вынуждены постоянно находиться в состоянии неопределенности, они не уверены не только в завтра, но и в том, что будет в следующую минуту или секунду. Это может провоцировать стресс и напряжение.

Арт-терапевт Виктория Назаревич объяснила, как воспитать терпимость к неопределенности.

Рекомендации

Не спешить с решением неотложных вопросов, позволить себе адаптироваться.

Изучать такой же опыт других. Ретроспективный анализ дает ощущение единства с пространством.

Понять, что любая неопределенность временна. И если нет четкого пути или варианта, нет и лучшего способа решить тот или иной вопрос.

Искать сообщество, где уже есть стойкий иммунитет к неопределенности. Это облегчит ваше состояние.

Заниматься любимым делом. Это поможет восстанавливаться.

– Как арт-терапевт советую рисовать портреты. Это отличный метод активации новых моделей субличности и хорошо помогает формировать толерантность к неопределенности, – комментирует Виктория Назаревич.

Во время войны в Украине рекомендуется меньше времени посвящать чтению новостей и больше общаться с близкими.