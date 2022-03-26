Из-за войны в Украине граждане вынуждены постоянно находиться в состоянии неопределенности, они не уверены не только в завтра, но и в том, что будет в следующую минуту или секунду. Это может провоцировать стресс и напряжение.
Арт-терапевт Виктория Назаревич объяснила, как воспитать терпимость к неопределенности.
Рекомендации
- Не спешить с решением неотложных вопросов, позволить себе адаптироваться.
- Изучать такой же опыт других. Ретроспективный анализ дает ощущение единства с пространством.
- Понять, что любая неопределенность временна. И если нет четкого пути или варианта, нет и лучшего способа решить тот или иной вопрос.
- Искать сообщество, где уже есть стойкий иммунитет к неопределенности. Это облегчит ваше состояние.
- Заниматься любимым делом. Это поможет восстанавливаться.
– Как арт-терапевт советую рисовать портреты. Это отличный метод активации новых моделей субличности и хорошо помогает формировать толерантность к неопределенности, – комментирует Виктория Назаревич.
Во время войны в Украине рекомендуется меньше времени посвящать чтению новостей и больше общаться с близкими.