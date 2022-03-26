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Как сформировать толерантность к неопределенности во время войны

26 марта 2022, 09:18
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине граждане вынуждены постоянно находиться в состоянии неопределенности, они не уверены не только в завтра, но и в том, что будет в следующую минуту или секунду. Это может провоцировать стресс и напряжение.

Арт-терапевт Виктория Назаревич объяснила, как воспитать терпимость к неопределенности.

Рекомендации

  • Не спешить с решением неотложных вопросов, позволить себе адаптироваться.
  • Изучать такой же опыт других. Ретроспективный анализ дает ощущение единства с пространством.
  • Понять, что любая неопределенность временна. И если нет четкого пути или варианта, нет и лучшего способа решить тот или иной вопрос.
  • Искать сообщество, где уже есть стойкий иммунитет к неопределенности. Это облегчит ваше состояние.
  • Заниматься любимым делом. Это поможет восстанавливаться.
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– Как арт-терапевт советую рисовать портреты. Это отличный метод активации новых моделей субличности и хорошо помогает формировать толерантность к неопределенности, – комментирует Виктория Назаревич.

Во время войны в Украине рекомендуется меньше времени посвящать чтению новостей и больше общаться с близкими.

Теги
Війна в Україні , Советы , Советы психолога
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