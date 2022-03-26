Война в Украине может эмоционально истощать людей, из-за чего они могут страдать от усталости.

Психолог Светлана Ройз рассказала, как избегать такого состояния.

Что поможет избегать усталости?

Атрибут-упоминание о мирном дне

Во время стресса человек может не замечать усталости.

– В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы истощаемся. Надо не допустить этого, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим, — говорит Светлана Ройз.

Информационный детокс

Надо отвлекаться от чтения новостей и делать информационный детокс. Можно проводить время с родными или друзьями, гулять на свежем воздухе, отдыхать.

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Культивировать мечты о будущем

Можно продумать перечень дел, которые нужно будет сделать после окончания войны.

Война в Украине длится больше месяца. Несмотря на это, не стоит падать духом, а доверять ВСУ и верить в победу страны.

Источник: Психологическая поддержка