Многие за время военных действий, проходящие на территории Украины, получили психологические травмы: потеря родных, изнасилование, насилие, пытки женщин и детей.

В результате всех этих травматических событий чаще всего у жертв и свидетелей может развиться острая реакция на стресс (ОРС), которая со временем может превратиться в посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

К счастью, в целом психика человека является довольно удивительным механизмом, способным самолечиться. Именно поэтому ОРС и ПТСР развиваются не у всех.

Чтобы острая реакция не переросла в посттравматический синдром и не превратилась в психическое расстройство, нужно знать симптомы и пути приостановления болезни.

Что такое ОРС

Острая реакция на стресс развивается вследствие необычного физического/психического стресса (угроза реальной смерти, серьезной травмы или сексуального насилия).

ОРС продолжается от трех дней до одного месяца после травмы (в противоположность ОРС, ПТСР развивается не раньше, чем через месяц после происшествия). Чтобы четко установить диагноз ОРС, симптомы должны длиться не менее трех дней.

Симптомы ОРС:

навязчивые тревожные воспоминания, сны; соматические реакции (повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение) и паника при напоминании о травматическом событии;

избегание мнений, чувств, разговоров, мест, людей связанных с травматическим событием;

ощущение отстраненности от других – измененное чувство реальности своего окружения/себя, например видение себя с точки зрения другого; эмоциональная глухость, дереализация, деперсонализация и диссоциативная амнезия (неспособность запомнить важный аспект травматического события);

симптомы повышенной возбудимости (плохой сон, раздражительность и чрезмерная настороженность, вспышки гнева с незначительной провокацией или без нее).

ОРС вызывает клинически значимый дистресс (хронический стресс) или нарушение в социальных, профессиональных или других важных областях функционирования.

Через один месяц ОРС может прогрессировать до посттравматического стрессового расстройства. Однако, учитывая, что это временное состояние, ОРС может исчезнуть в течение месяца и не привести к ПТСР.

Помните и напоминайте пережившим сильный стресс: любая реакция на травму является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию.

Ни в коем случае не нужно винить себя в слабости и не искать признаки психопатологии!

При необходимости обращайтесь за психологической помощью!

Источник: Киевский центр общественного здоровья