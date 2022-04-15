Під час другого місяця війни в Україні серед громадян фіксують гарний рівень життєстійкості – 3,9 з 5. Низький показник демонструють лише 2% опитаних громадян.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

Зокрема, індекс життєстійкості складається із психологічної стійкості та підтримки фізичного здоров’я, перший показник – 4, другий – 3,8.

– У більшості він на середньому рівні (59%). Високу стійкість все ще мають 39%, – йдеться у результатах дослідження.

Водночас найменшу стійкість мають мешканці східних регіонів, пенсіонери та ті, хто втратили роботу.

Щодо жінок, то у них підтримка фізичного здоров’я у гіршому стані, ніж психологічна стійкість.

Доволі високий рівень психологічної витривалості фіксується у людей до 50 років. Тут переважають чоловіки, які повноцінно працюють, перебувають у відносно нормальних обставинах, здатні активно вирішувати проблеми та не змінили місце проживання.

Дослідження проводилося 6 квітня 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1 200 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не понад 2,8%.

Джерело: Рейтинг