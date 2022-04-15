Во второй месяц войны в Украине среди граждан фиксируют хороший уровень жизнестойкости – 3,9 из 5. Низкий показатель демонстрируют только 2% опрошенных граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

В частности, индекс жизнестойкости состоит из психологической устойчивости и поддержания физического здоровья, первый показатель – 4, второй – 3,8.

– У большинства он на среднем уровне (59%). Высокую устойчивость все еще имеют 39%, — говорится в результатах исследования.

В то же время наименьшую устойчивость имеют жители восточных регионов, пенсионеры и люди, потерявшие работу.

Что касается женщин, то у них поддержка физического здоровья в худшем состоянии, чем психологическая стойкость.

Достаточно высокий уровень психологической выносливости фиксируется у людей в возрасте до 50 лет. Здесь преобладают мужчины, которые работают полноценно, находятся в относительно нормальных обстоятельствах, способны активно решать проблемы и не сменили место жительства.

Исследование проводилось 6 апреля 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Источник: Рейтинг