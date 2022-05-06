Из-за войны в Украине граждане вынуждены находиться в условиях неопределенности.

Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала, что поможет жить и хорошо чувствовать себя.

Рекомендации:

Помнить о своей личной ответственности

Следует четко разделять сферы, на какие человек может влиять, а на какие – нет. Для этого можно создать два списка.

Заботиться об информационной гигиене

Рекомендуется следить за реакциями тела на различные новости и избегать тех, которые провоцируют злобу, переживания.

Заниматься физической активностью

По возможности нужно как можно больше двигаться – ходить, танцевать, играть в игры, заниматься йогой, практиковать дыхательные практики.

Хотя бы 30 минут в день нужно уделять физической активности.

Несмотря на продолжение войны в Украине, нужно не падать духом, а пытаться строить новую жизнь, хотя внешние обстоятельства и не способствуют этому.

Источник: Психологическая поддержка