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Психология

Жизнь в условиях неопределенности — что поможет чувствовать себя хорошо

6 мая 2022, 14:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
психология
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине граждане вынуждены находиться в условиях неопределенности.

Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала, что поможет жить и хорошо чувствовать себя.

Рекомендации:

  • Помнить о своей личной ответственности

Следует четко разделять сферы, на какие человек может влиять, а на какие – нет. Для этого можно создать два списка.

  • Заботиться об информационной гигиене

Рекомендуется следить за реакциями тела на различные новости и избегать тех, которые провоцируют злобу, переживания.

  • Заниматься физической активностью

По возможности нужно как можно больше двигаться – ходить, танцевать, играть в игры, заниматься йогой, практиковать дыхательные практики.

Хотя бы 30 минут в день нужно уделять физической активности.

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Несмотря на продолжение войны в Украине, нужно не падать духом, а пытаться строить новую жизнь, хотя внешние обстоятельства и не способствуют этому.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога, Психология
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