Из-за войны в Украине граждане вынуждены находиться в условиях неопределенности.
Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала, что поможет жить и хорошо чувствовать себя.
Рекомендации:
- Помнить о своей личной ответственности
Следует четко разделять сферы, на какие человек может влиять, а на какие – нет. Для этого можно создать два списка.
- Заботиться об информационной гигиене
Рекомендуется следить за реакциями тела на различные новости и избегать тех, которые провоцируют злобу, переживания.
- Заниматься физической активностью
По возможности нужно как можно больше двигаться – ходить, танцевать, играть в игры, заниматься йогой, практиковать дыхательные практики.
Хотя бы 30 минут в день нужно уделять физической активности.
Несмотря на продолжение войны в Украине, нужно не падать духом, а пытаться строить новую жизнь, хотя внешние обстоятельства и не способствуют этому.
Источник: Психологическая поддержка