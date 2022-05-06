Как стресс влияет на наш организм в целом и на каждую его систему в частности. Как минимизировать влияние стресса и предупредить тем самым ряд серьезных заболеваний.

Консультацию по этим вопросам на онлайн-платформе Психологическая поддержка дает психолог Галина Волошина.

— Стресс — это защитная реакция нашего организма на внешние раздражители. К сожалению, сейчас стрессовые ситуации для украинцев являются определенной нормой, — объясняет специалист.

По ее словам, стресс влияет на эмоции, настроение и поведение. Тем не менее, не следует забывать, что он может серьезно влиять и на человеческий организм.

Центральная нервная и эндокринная системы. Под влиянием хронического стресса ЦНС становится уязвимой, что может привести к изменениям в поведении, стать причиной переедания, недоедания, злоупотребления алкоголем, наркотиками или в социальной абстиненции.

Респираторная и сердечно-сосудистая системы. При стрессе у человека может ускоряться дыхание, а это может причинять определенные трудности, если есть такие проблемы, как астма или эмфизема.

Сердце в состоянии стресса также работает быстрее. Сосуды сжимаются и направляют больше кислорода в мышцы для обеспечения силы для срочной реакции. Это способствует повышению кровяного давления. А постоянная гипертония в свою очередь усиливает риск инсульта и сердечного приступа.

Мышечная система. При хроническом стрессе мышцы могут находиться в постоянном напряжении, а это приводит к болевым ощущениям по всему телу.

Пищеварительная система. Стресс, в том числе хронический, влияет на то, как пища транспортируется пищеварительной системой. В зависимости от особенностей организма последствиями бывают диарея, запоры, тошнота, рвота и боли в животе.

Иммунная система. Гормоны стресса делают иммунную систему более уязвимой к вирусным заболеваниям, а это может увеличивать время, необходимое организму для восстановления после болезни или травмы.

Репродуктивная система. От регулярного эмоционального истощения под воздействием стресса у мужчин может снижаться уровень тестостерона (в отдельных случаях может даже привести к импотенции); у женщин может быть нерегулярная менструация и усилиться болевые ощущения.

Чтобы не довести свой организм до такого, необходимо заблаговременно осуществлять профилактику стрессовых состояний, а она включает в себя следующие пункты:

физические нагрузки (можно и легкую зарядку утром);

общение с друзьями и родными;

рисование или любая другая деятельность, которая приносит удовольствие (может быть и простое прослушивание любимой музыки);

планируйте свой день и следуйте своим обычным рутинным делам;

старайтесь нормализовать свой сон.

Источник: Психологическая поддержка