От начала вторжения России в Украину бесплатной онлайн-помощью киевских психологов и психотерапевтов воспользовались более 2,5 тыс. взрослых и около 500 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Так, онлайн-поддержка специалистов киевских психоневрологических заведений предоставляется круглосуточно, бесплатно и безотказно. Один из основных принципов консультирования – анонимность и конфиденциальность.

— Звонки поступают со всех городов Украины. Также звонят украинцы из других стран. Есть обращения военных, в частности тех, кто сейчас проходит лечение в связи с ранением, — отметила она.

Основные запросы: война и страхи, которые с ней связаны, высокая тревожность, расстройства сна, тяжелые воспоминания, панические атаки. На втором месте страх новой жизни: переживания из-за вынужденного переезда, потери работы, жилья, бизнеса.

Часто можно услышать о чувстве вины: кто в это трудное время расстроен, что не может быть полезным, кто-то — что смог добраться в безопасное место в то время, когда близкие остались в зоне боевых действий. Есть и “мирные” обращения: межличностные отношения, родственные ссоры, одиночество, несчастливая любовь.

Всего к работе привлечены более 20 специалистов — психологов, медицинских психологов, психиатров и психотерапевтов. Контакты можно найти на сайте КГГА.