Жизнь на оккупированных врагом территориях — это постоянная опасность. В таких случаях появляются свои проблемы и особые методы борьбы с ними.

Психолог и ведущая проекта Нового канала Эксы объяснила Наталья Ежова, как действовать при основных проблемах, которые появляются, когда живешь на оккупированной территории.

Россияне насаждают свои порядки

Враг отключает интернет, телевидение и мобильную связь. Зато включает свои, российские — это пропаганда. Основная ее цель — формирование вашей мысли. И даже если вы прекрасно понимаете правду, те новости все равно “промывают” мысли. Это информационное насилие.

Ни в коем случае не нужно смотреть новости оккупантов, читать их газеты, общаться с ними. Они отравляют мозг и формируют ложную реальность. Старайтесь находить доступ к украинским СМИ и общаться с украинцами, которые живут на неоккупированных территориях.

Охватывают страх и напряжение

Когда враг всегда рядом, то нервная система не отдыхает от стресса. Ей нужно помогать. Если этот страх возникает, хочется просто лежать и ничего не делать. Напряжение будто укладывает спать. Поскольку стресс разрушает организм изнутри, в этот момент могут развиваться болезни. Помните, что борьба за жизнь — это не только” стоять с автоматом”, но и выводить стресс наружу. В таком случае поможет ваша привычная деятельность.

— Старайтесь делать то, что умеете, и то, что приносит удовольствие и покой. Приготовьте еду, почитайте, проведите спортивную тренировку, повяжите носки. При этом признайтесь себе, что вы это делаете для того, чтобы выжить, облегчить свое моральное состояние, помочь собственному организму. Также можете делать это с пользой для кого-то, чтобы чувствовать себя нужным. И это поможет вам, — говорит Ежова.

Появляется ненависть к людям, которые поддерживают оккупантов

Многие люди, которые живут на оккупированных территориях, начинают ненавидеть тех, кто подчиняется оккупантам. А те это делают, потому что боятся. В такие моменты вспомните, что каждый по-своему борется со стрессом и по-своему действует в кризисных ситуациях. Кто-то видит только такую стратегию для сохранения жизни.

Старайтесь направлять ненависть и другие негативные эмоции не на них, не на своих, украинцев, а на врага. Совет: не фокусируйтесь на способах других, фокусируйтесь на своей стратегии и ближайшем окружении. Вместо того чтобы бороться с другими людьми, потратьте энергию на построение плана действий вашей семьи. Фокусируйтесь на том, что вы можете сделать!

А если повредят имущество

По словам психолога, своим присутствием не спасти квартиру. Если вы понимаете, что можете уехать, то обязательно эвакуируйтесь. Армии легче будет работать, когда не будет гражданских. Если решаетесь ехать, то обязательно сообщите друзьям или соседям, чтобы те, по возможности, ехали с вами.

Но помните: если вы предложили, а они отказались, вы уговаривали, а они не согласились, то не надо “давить”. Примите их выбор и езжайте сами. Главное – спасти собственную жизнь и жизнь родных.