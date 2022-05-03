Люди, подвергшиеся сексуальному насилию во время войны, не всегда сразу обращаются за помощью из-за чувства стыда и вины. Но травматические воспоминания сохраняются в сознании и могут провоцировать чувство тревоги и депрессивные состояния даже через много лет.

Психолог-сексолог, член the European Society for Sexual Medicine, Ассоциации психологов Украины Маргарита Шавловська подробнее рассказала о последствиях сексуального насилия во время войны.

Отсутствие возможности делиться своими переживаниями и реагировать на травму может вызвать симптомы ПТСР:

ночные кошмары;

флешбэки;

бессонница;

проблемы с концентрацией;

панику.

— Те, кто пережил насилие, не могут быстро снова начать доверять кому-то. Поэтому они не спешат делиться своей историей со специалистами или близкими, — говорит она.

Также есть опасения, что любимый человек разочаруется и никогда больше не будет относиться так, как раньше, если узнает об изнасиловании. Но опыт сексуальной травмы влияет на все сферы жизни, в том числе и на интимные отношения.

Потеря чувства связи с телом, привычка “замораживать” свои чувства, невозможность ощутить боль или удовольствие – защитные реакции, которые помогали выжить во время изнасилования. Но в дальнейшем они могут вызвать сложности в интимной жизни из-за отсутствия удовольствия во время близости с партнером.

По словам специалиста, люди, подвергшиеся насилию, часто боятся снова что-то чувствовать, их собственное тело становится врагом и причиной страданий. Поэтому выжившие учатся игнорировать свои чувства.

Даже спустя много лет после случая изнасилования потерпевший может возвращаться мыслями в момент происшествия. Что может стать триггером для того, чтобы вернуться в травмирующую ситуацию.

Иногда выжившие после изнасилования могут подсознательно воспринимать своего партнера как насильника и неадекватно реагировать на его прикосновения или намеки на интимную близость. Некоторые же вообще не имеют интереса к сексуальной активности. Собственное возбуждение может ассоциироваться с чувствами вины, отвращения, гнева и стыда.

Поэтому те, кто выжил после насилия, блокируют чувство возбуждения и отказываются от мыслей о сексе. Они также могут избегать интимной близости из-за неконтролируемых реакций (слезы, оцепенение, панику).

В результате изнасилования у женщин могут возникать такие сексуальные расстройства, как вагинизм и диспареуния, что вызваны подсознательным желанием защититься и избежать половой близости.

Опыт насилия влияет не только на пострадавшего, но и на пару. Партнеры выживших после изнасилования также могут находиться в депрессии, испытывать тревогу и эмоциональный стресс.

Психолог подчеркнула, что даже после такого травматического опыта как изнасилование можно вернуться к нормальной жизни и наслаждаться интимной жизнью с любимым человеком. Но лучше не ждать, что последствия насилия “пройдут сами”, а обратиться за помощью к профессионалу.

Источник: Психологическая поддержка