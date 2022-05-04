Від початку вторгнення Росії в Україну безкоштовною онлайн-допомогою київських психологів та психотерапевтів скористалися понад 2,5 тис. дорослих та близько 500 неповнолітніх українців.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург.

Так, онлайн-підтримка фахівців київських психоневрологічних закладів надається цілодобово, безкоштовно та безвідмовно. Один із основних принципів консультування – анонімність та конфіденційність.

– Дзвінки надходять з усіх міст України. Також телефонують українці з інших країн. Є звернення військових, зокрема тих, хто наразі проходить лікування у зв’язку із пораненням, – зазначила вона.

Основні запити: війна та страхи, які з нею пов’язані, висока тривожність, розлади сну, тяжкі спогади, панічні атаки. На другому місці страх нового життя: переживання через вимушений переїзд, втрату роботи, житла, бізнесу.

Часто можна почути про почуття провини: хтось у цей скрутний час засмучений, що не може бути корисним, хтось – що зміг дістатися у безпечне місце в той час, коли близькі залишилися в зоні бойових дій. Є і “мирні” звернення: міжособисті стосунки, родинні сварки, самотність, нещасливе кохання.

Загалом до роботи залучені понад 20 спеціалістів-психологів, медичних психологів, психіатрів та психотерапевтів. Контакти можна знайти на сайті КМДА.