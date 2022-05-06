Як стрес впливає на наш організм в цілому і на кожну його систему зокрема. Як мінімізувати вплив стресу і попередити тим самим низку серйозних захворювань.

Консультацію з цих питань на онлайн-платформі Психологічна підтримка дає психолог Галина Волошина.

– Стрес – це захисна реакція нашого організму на зовнішні подразники. На жаль, зараз стресові ситуації для українців є певною нормою, – пояснює фахівець.

За її словами, стрес впливає на емоції, настрій і поведінку. Проте, не слід забувати, що він може серйозно впливати і на людський організм.

Центральна нервова та ендокринна системи. Під впливом хронічного стресу ЦНС стає вразливою, що може привести до змін в поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або в соціальній абстиненції.

Респіраторна та серцево-судинна системи. При стресі у людини може прискорюватися дихання, а це може завдавати певні труднощі, якщо є такі проблеми, як астма або емфізема.

Серце в стані стресу також працює швидше. Судини стискаються і направляють більше кисню в м’язи для забезпечення сили для термінової реакції. Це сприяє підвищенню кров’яного тиску. А постійна гіпертонія в свою чергу підсилює ризик інсульту і серцевого нападу.

М’язова система. При хронічному стресі м’язи можуть перебувати в постійній напрузі, а це призводить до больових відчуттів по всьому тілу.

Травна система. Стрес, у тому числі хронічний, впливає на те, як їжа транспортується травною системою. Залежно від особливостей організму наслідками бувають діарея, запори, нудота, блювота і болі в животі.

Імунна система. Гормони стресу роблять імунну систему більш вразливою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.

Репродуктивна система. Від регулярного емоційного виснаження під впливом стресу у чоловіків може знижуватися рівень тестостерону (в окремих випадках може навіть привести до імпотенції); у жінок може бути нерегулярна менструація і посилитися больові відчуття.

Щоб не довести свій організм до такого, необхідно завчасно здійснювати профілактику стресових станів, а вона включає в себе наступні пункти:

фізичні навантаження (можна і легку зарядку вранці);

спілкування з друзями та рідними;

малювання або будь-яка інша діяльність, яка приносить задоволення (може бути і просте прослуховування улюбленої музики);

плануйте свій день і дотримуйтесь своїх звичайних рутинних справ;

намагайтеся нормалізувати свій сон.

Джерело: Психологічна підтримка