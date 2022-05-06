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Психологія

Життя в умовах невизначеності – що допоможе почуватися добре

6 Травня 2022, 14:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні громадяни вимушені перебувати в умовах невизначеності.

Психолог та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, що допоможе жити та добре почуватися.

Рекомендації:

  • Пам’ятати про свою особисту відповідальність

Треба чітко розділяти сфери, на які людина може впливати, а на які – ні. Для цього можна створити два списки.

  • Дбати про інформаційну гігієну

Рекомендується стежити за реакціями тіла на різноманітні новини та уникати тих, які провокують злість, переживання.

  • Займатися фізичною активністю

За можливості треба якомога більше рухатися – ходити, танцювати, грати в ігри, займатися йогою, практикувати дихальні практики.

Хоча б 30 хвилин на день треба приділяти фізичній активності.

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Попри продовження війни в Україні, треба не занепадати духом, а намагатися будувати нове життя, хоча зовнішні обставини й не сприяють цьому.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога, Психологія
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