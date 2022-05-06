Через війну в Україні громадяни вимушені перебувати в умовах невизначеності.
Психолог та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, що допоможе жити та добре почуватися.
Рекомендації:
- Пам’ятати про свою особисту відповідальність
Треба чітко розділяти сфери, на які людина може впливати, а на які – ні. Для цього можна створити два списки.
- Дбати про інформаційну гігієну
Рекомендується стежити за реакціями тіла на різноманітні новини та уникати тих, які провокують злість, переживання.
- Займатися фізичною активністю
За можливості треба якомога більше рухатися – ходити, танцювати, грати в ігри, займатися йогою, практикувати дихальні практики.
Хоча б 30 хвилин на день треба приділяти фізичній активності.
Попри продовження війни в Україні, треба не занепадати духом, а намагатися будувати нове життя, хоча зовнішні обставини й не сприяють цьому.
Джерело: Психологічна підтримка