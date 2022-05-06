Через війну в Україні громадяни вимушені перебувати в умовах невизначеності.

Психолог та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла, що допоможе жити та добре почуватися.

Рекомендації:

Пам’ятати про свою особисту відповідальність

Треба чітко розділяти сфери, на які людина може впливати, а на які – ні. Для цього можна створити два списки.

Дбати про інформаційну гігієну

Рекомендується стежити за реакціями тіла на різноманітні новини та уникати тих, які провокують злість, переживання.

Займатися фізичною активністю

За можливості треба якомога більше рухатися – ходити, танцювати, грати в ігри, займатися йогою, практикувати дихальні практики.

Хоча б 30 хвилин на день треба приділяти фізичній активності.

Попри продовження війни в Україні, треба не занепадати духом, а намагатися будувати нове життя, хоча зовнішні обставини й не сприяють цьому.

Джерело: Психологічна підтримка