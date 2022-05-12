Согласно исследованиям, проведенным в Медицинской школе Гарварда, ограничение потребления воды приводит к снижению чувства удовлетворенности, спокойствия, положительных эмоций и бодрости/активности.

Вот почему поддержание гидрации важно, когда вы склонны к тревоге. Это очень полезно и для вашего здоровья в целом.

Об этом сообщили специалисты, которые выкладывают свои рекомендации на онлайн-платформе Психологическая поддержка.

— Издавна известно, что вода обладает природными успокаивающими свойствами. Поэтому употребление достаточного количества воды может помочь вам снять беспокойство, — пишут они.

И ссылаются на данные Национальной академии наук Украины, согласно которым женщинам необходимо потреблять около 11,5 стакана (2,7 литра) жидкости в день, а мужчинам – 15,5 стакана (3,7 литра).

Общие рекомендации:

употребляйте 11 чашек жидкости ежедневно, если вы женщина, и 15 чашек, если вы мужчина;

фрукты и овощи содержат жидкость, и это тоже учитывается;

вы можете употреблять воду и органические рассыпные травяные чаи;

избегайте пакетированного травяного чая, поскольку он может содержать кофеин;

пейте воду или чай в течение дня, вместо того чтобы потреблять слишком много за один прием;

ежедневно пейте чашку ромашкового чая.

Источник: Психологическая поддержка