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Апатия, растерянность, тревожность: как наш мозг реагирует на нехватку воды

12 мая 2022, 12:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Согласно исследованиям, проведенным в Медицинской школе Гарварда, ограничение потребления воды приводит к снижению чувства удовлетворенности, спокойствия, положительных эмоций и бодрости/активности.

Вот почему поддержание гидрации важно, когда вы склонны к тревоге. Это очень полезно и для вашего здоровья в целом.

Об этом сообщили специалисты, которые выкладывают свои рекомендации на онлайн-платформе Психологическая поддержка.

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— Издавна известно, что вода обладает природными успокаивающими свойствами. Поэтому употребление достаточного количества воды может помочь вам снять беспокойство, — пишут они.

И ссылаются на данные Национальной академии наук Украины, согласно которым женщинам необходимо потреблять около 11,5 стакана (2,7 литра) жидкости в день, а мужчинам – 15,5 стакана (3,7 литра).

Общие рекомендации:

  • употребляйте 11 чашек жидкости ежедневно, если вы женщина, и 15 чашек, если вы мужчина;
  • фрукты и овощи содержат жидкость, и это тоже учитывается;
  • вы можете употреблять воду и органические рассыпные травяные чаи;
  • избегайте пакетированного травяного чая, поскольку он может содержать кофеин;
  • пейте воду или чай в течение дня, вместо того чтобы потреблять слишком много за один прием;
  • ежедневно пейте чашку ромашкового чая.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
питна вода, Советы психолога, психічні розлади
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